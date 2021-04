Comparan a Mía Rubín con Ariana Grande y aseguran que canta mejor que ella

México.- Rafael Amaya ha expresado de diferentes maneras que quiere seguir con su vida. En primer lugar volvió a ser captado por las cámaras de reporteros cuando acudió a una pelea de box en Tijuana donde se permitió hablar de lo feliz que estaba con su tratamiento, así como sus planes para su carrera. Luego de eso, ha vuelto a redes sociales con una foto al lado de su representante en Florida.

Sin embargo, de lo segundo han comenzado a surgir muchas dudas. En la imagen publicada en la cuenta oficial de Instagram de Amaya se le puede ver al histrión sentado y sonriente junto con Karem Guedimin. Las reacciones de sus seguidores han sido divididas. Por un lado están aquellos que expresaron su apoyo al actor para que siguiera adelante luego del escándalo que protagonizó en Tijuana hace más de un mes. También estaban complacidos de verlo más “sano” y “animado”.

Esta es la foto que el actor de 44 años publicó recientemente en su Instagram y que ha desatado sospechas entre sus seguidores Foto: Instagram

“Qué lindo volver a verte. Ánimo y éxito, Rafa, tú puedes y nosotros te recibimos con mucho cariño”, “No te imaginas cuánto te extrañamo. Nos encanta verte sonreír”, “¡Me encanta verte feliz! ¡Gran actor! ¡Gran ser humano! ¡Arre!” son algunos de los comentarios que pueden leerse en desde el perfil de Amaya. Luego de que tuvieran que hacer público su proceso de rehabilitación por consumo de drogas, Rafael ha llegado a decir que siente que ha vuelto a nacer.

No obstante, la reacción que más ha llamado la atención es la de aquellos escépticos que aseguran que el Rafael Amaya de aquella fotografía no es el verdadero. “Ese no es Rafa la cara no se ve igual”, “No se parece a ti”, “Ese no es Rafael”, “¿Realmente es él? Digo, su cara se mira diferente”, escribieron los internautas en la publicación original.

De hecho la imagen ha sido compartida en otros perfiles de Instagram y la cantidad de comentarios que señalan el aspecto del actor va en ascenso: “Yo insisto que ese no es el verdadero Rafael Amaya, se mira muy distinto”, “Ese no es, ¿por qué mienten?”.

Esto ha desatado varias discusiones entre los usuarios. El mayor argumento que tienen aquellos que juran que el de la foto no es Rafael Amaya es porque sus rasgos faciales lucen demasiado retocados o incluso diferentes a los habituales. Otra de las cosas que mencionan es que su cabeza es mucho más pequeña de lo usual; también han señalado lo diferente que es su complexión. Incluso hubo quien dijo que no se parece en nada a él por la falta de “elegancia” que tiene el hombre de la foto y que no es para nada comparable a la que Amaya “usualmente tiene”.

Foto: El Universal

Sin embargo, aquellos que han defendido la honestidad del actor, contraargumentaron que no tiene caso que pusiera a alguien que no es él mismo en su perfil de Instagram. Otros tantos respondieron refiriéndose al consumo de drogas que Amaya tuvo por mucho tiempo y que eso tuvo repercusiones en su aspecto físico. Luego hubo quienes dijeron que sus cambios se ve diferente por cuestiones de la edad y, finalmente, unos cuantos más sugirieron que quizá sólo se puso un filtro que modificó sus rasgos faciales.

Hasta el momento el actor no ha dicho nada al respecto y es probable que no vaya a hacerlo. No hay que olvidar que Amaya ahora quiere seguir adelante con su vida luego de que en marzo pasado se publicara un video suyo donde lucía perdido y nervioso en las calles de Tijuana. En el metraje se le notaba desorientado y asustado, puesto que aseguraba que estaba siendo perseguido por varios coches.

Después de que trataran de convencer a los medios que todo estaba en orden y que Rafael continuaba con su tratamiento para recuperarse de su drogadicción, el actor confesó que ahora mismo está en negociaciones con los productores de El Señor de los Cielos para ver si su personaje, Aurelio Casillas, regresa para la octava temporada (esto a pesar de que este protagonista murió durante el inicio de la entrega pasada).

Con información de Infobae

