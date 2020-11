«Ni ladrones ni represores, ni corruptos ni flojos»: Eric Cisneros

Acayucan, Ver. Luego de confirmar que su domicilio fue baleado la noche del lunes, el alcalde de Acayucan, Cuitláhuac Condado Escamilla, dijo desconocer el motivo del ataque.

En entrevista telefónica, el Edil emanado del Partido de la Revolución Democrática (PRD) no descartó que esta agresión derive de las declaraciones que ha hecho para exigir justicia en el asesinato de su compañera de partido, la presidenta municipal de Jamapa, Florisel Ríos Delfín ocurrido el pasado miércoles.

“Las razones exactas no las sé, pero podría ser por las declaraciones que he realizado en los últimos días de pedirle al gobernador Cuitláhuac García Jiménez mayor presencia policiaca en Acayucan eso tiene varias semanas para que cese la violencia, es importante que se intervenga de manera efectiva y ponga atención”.En Contacto (out of page)

Condado Escamilla aseveró que no conseguirán asustarlo y descartó la posibilidad de solicitar seguridad adicional para reguardar su integridad.

Finalmente, el alcalde Acayucan indicó que presentará una denuncia contra quien o quienes resulte responsable por el ataque a su domicilio.

Hay que recordar que en las últimas semanas se han suscitado hechos de violencia en la zona sur de la entidad, en específico en Acayucan

(Con información de Yhadira Paredes)