Compromiso municipal con la salud visual de los cazoneños

En su encuentro con el pueblo de Zempoala, expuso los proyectos estratégicos para continuar con la transformación de Hidalgo como la conexión del tren de pasajeros AIFA – Pachuca

Zempoala, Hidalgo.-‘’Vamos a ser la Presidencia de la educación pública’’, así lo aseguró Claudia Sheinbaum Pardo, candidata a la Presidencia de la República por la coalición “Sigamos Haciendo Historia” (Morena-PT-PVEM), —en su encuentro con el pueblo de Zempoala—, donde dijo, tendrá como máxima prioridad la construcción de más escuelas, así como mejorar el salario de los maestros y las maestras de México.’’Vamos a garantizar que el salario mínimo de los maestros de escuela pública sea equivalente al salario medio del IMSS y que eso quede en la ley para que tengan buenos salarios las maestras y maestros’’,garantizó.Al respecto, también anunció que en su gobierno se revisarán los temas pendientes de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (USICAMM) para seguir avanzado en los derechos de los profesionales de la educación en México.’’En cuanto ganemos nos vamos a sentar en una mesa de trabajo para revisar el famoso USICAMM con los maestras y las maestras’’, puntualizó.Entre otros apoyos para la educación, la candidata de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, destacó la creación de una beca para niños y niñas de preescolar a secundaria, con la finalidad de brindar un apoyo a la economía familiar, de igual forma reiteró su compromiso con los jóvenes al impulsar la educación media superior y superior con la construcción de más preparatorias y universidades, tal y como lo hizo en la Ciudad de México durante su gestión como Jefa de Gobierno. Durante su encuentro con el pueblo de Hidalgo, Claudia Sheinbaum también aseveró que con la continuidad de la 4T se defenderán los intereses de los trabajadores y trabajadoras, pues se harán cambios a la reforma de pensiones que se realizó durante el periodo neoliberal con el objetivo de garantizar un retiro digno.

’’Vamos a echar para atrás las reformas de pensiones que hicieron en el 97 y el 2007, para mejorar las pensiones de los trabajadores del Estado y los trabajadores afiliados al Seguro Social’’,puntualizó.Ante los hidalguenses, enlistó algunas de las acciones que se realizarán en su gobierno para fortalecer la transformación en Hidalgo, como es el caso de la ampliación de la ruta del tren de pasajeros del AIFA a Pachuca; la construcción de más caminos artesanales; así como de la carretera Huejutla – Tamazunchale, entre otras iniciativas. En su intervención, Sergio Hernández Hernández, presidente del Partido Nueva Alianza en Hidalgo (Panalh) aseveró que con Claudia Sheinbaum y con la 4T la educación será la clave para continuar con la transformación comenzada en el 2018.’’Nos hemos unido en Hidalgo en una candidatura común porque abrazamos los mismos ideales, porque Morena y Nueva Alianza queremos la justicia social, el bienestar de la gente y en Nueva Alianza creemos que la Transformación se da a partir de la educación (…) Como presidente de Nueva Alianza Hidalgo, el partido de la educación, quiero pedirle un favor, que la historia la recuerde, los mexicanos la recuerden como la Presidenta de la educación’’,aseveró.Por su parte, Ricardo Monreal Ávila, senador de la República y coordinador de Enlace Territorial, aseveró que hoy el pueblo de México tiene la oportunidad de escribir nuevamente un capítulo en la historia con la llegada de la primera mujer Presidenta.’’No perdamos la oportunidad de escribir la historia moderna de México, después de 200 años del México independiente tendremos la primera mujer presidenta y será Claudia Sheinbaum. No olvidemos que la Cuarta Transformación nos necesita .No importa nada, los intereses personales, lo que interesa es continuar con la transformación de México’’, puntualizó.Al encuentro asistieron, Manuel Velasco, senador de la República y coordinador de Alianzas; Simey Olvera Bautista, candidata a Senadora por Hidalgo; Cuauhtémoc Ochoa Fernández, candidato a Senador por Hidalgo; Mirna María de la Luz Rubio Sánchez, candidata a Diputada Federal por el Distrito 7 – Tepeapulco; Cesar Cravioto Romero, senador de la República y representante nacional y Marco Antonio Rico, presidente estatal de Morena.

