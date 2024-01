Con 6 votos a favor aprueba INE asistencia obligatoria de Candidatos Presidenciales a debates

¡“Llegamos unidos y unidas, fuertes y victoriosos… El valor de la unidad de nuestro movimiento es innegable”, aseveró ante todos los liderazgos de Morena, PT y PVEM

“Ganamos la precampaña”, afirmó ante un Monumento a la Revolución abarrotado de militantes y simpatizantes de la Cuarta Transformación

Ciudad de México.-“Les convoco a que hagamos realidad la primera mujer Presidenta de México”, fue el llamado que hizo la precandidata única de la coalición “Sigamos Haciendo Historia” a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, ante un Monumento a la Revolución repleto de simpatizantes y liderazgos de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) que dieron muestra de que en esta precampaña solo hay una opción ganadora y es la Cuarta Transformación. *“Estoy lista para caminar con ustedes, con el pueblo de México, con esta gran mayoría que hemos ido construyendo y que gobierna para todos y todas con humildad, con honestidad, con humanismo; tengan la certeza de que voy a estar a la altura de las circunstancias, que no los voy a defraudar. Estamos dando un ejemplo al mundo y lo vamos a seguir haciendo, amigos y amigas, compañeros y compañeras, les convoco a que sigamos haciendo historia”, manifestó.

En su discurso de cierre de campaña, Claudia Sheinbaum reconoció los logros de la 4T en todo el país, los cuales han sido impulsados por el Presidente Andrés Manuel López Obrador y señaló que le tocará a ella dar continuidad a los proyectos que garantizan los derechos de las y los mexicanos bajo el modelo del Humanismo mexicano y la prosperidad compartida. “Encabezamos un proyecto para el futuro de la nación que reivindica la democracia, las libertades, los derechos del pueblo de México a una vida digna, los derechos de los pueblos originarios, de las mujeres. Encabezamos un proyecto, que se escuche bien, que representa la única opción en el México de hoy de prosperidad a su pueblo, de un desarrollo con bienestar”, afirmó. Luego de recorrer la República Mexicana de norte a sur, Claudia Sheinbaum resaltó la unidad que se vive dentro del movimiento, pero en especial con el pueblo de México “Llegamos a este momento previo del inicio de la campaña formal, unidas y unidos, fuertes y victoriosos, por ello quiero agradecer la presencia de dirigencias de los partidos políticos: del Partido Verde, del Partido del Trabajo y de nuestro partido Morena. De todos, todos, los que participamos en los procesos de las encuestas. El valor de la unidad de nuestro movimiento es innegable, no es sencillo, miren otros movimientos en el resto del mundo, vean a la derecha en una división interna sustentada en el incumplimiento de pactos sin escrúpulos. Porque la unidad -con mayúsculas- en nuestro movimiento, se construye con base en principios, en las causas por las que siempre hemos luchado, en el reconocimiento de que juntos somos invencibles y en la madre de todos nuestros anhelos, el bienestar del pueblo de México”, expresó.

Después de nueve semanas en las que recorrió la República mexicana, con encuentros en 82 municipios, la precandidata de la coalición “Sigamos Haciendo Historia” aseguró que en este periodo solo hay un camino ganador y ese es el de la Cuarta Transformación.Exhibió que la oposición carece de calidad moral para hablar de democracia, libertad y unidad, ya que fueron autores de la represión estudiantil en 1968 y su unidad está basada en acuerdos cupulares que solo buscan mantener sus privilegios a costa del pueblo de México. *“Hablo de lugares de democracia, porque la defensa de la democracia en nuestro país no es un arma de la derecha, del conservadurismo, no; es una arma de la lucha del pueblo de México. La lucha por la democracia es el origen de nuestro movimiento”, sentenció. Expuso también 17 ejes estratégicos recogidos en los Diálogos de la Transformación durante la precampaña los cuales serán los cimientos para construir el segundo piso de la transformación, que consisten en: Mantener Austeridad Republicana; mantener y fortalecer los programas sociales, seguir aumentando el salario mínimo, seguir impulsando inversión pública para desarrollo con bienestar, fortalecer el sistema público de salud gratuito y de calidad; fortalecer la educación pública; fortalecer el acceso a la vivienda digna.Además de garantizar la justicia para los pueblos indígenas, promover la igualdad sustantiva para una vida digna y bienestar para las mujeres, fortalecer los derechos de las personas de la diversidad sexual, aprovechar la posición estratégica de México con el TLCAN; impulsar el desarrollo científico, tecnológico y cultural; acelerar transición energética; impulsar la política de restauración de recursos naturales para mitigar cambio climático, garantizar el derecho al agua, promover la soberanía alimentaria; Y garantizar la paz y seguridad como fruto de la justicia. “Lo primero es honestidad, atención a las causas, y sobre todo, un verdadero sistema de justicia, por eso, también por la seguridad, vamos por el Plan C…“Soy mujer, madre, abuela, científica, humanista, considero que la honestidad es un valor supremo que da autoridad política, ética y moral, donde he ejercido, he dado resultados y lo que me mueve es un profundo amor a mi pueblo y a mi patria” concluyó. Al evento también acudieron Marcelo Ebrard; la escritora, Elena Poniatowska; la secretaria general del CEN de Morena, Citlalli Hernández; el Coordinador Político, Adán Augusto; la coordinadora de Enlace con Sectores Académicos, Renata Turrent; la fundadora de la Brigada para Leer en Libertad, Paloma Sáiz Tejero; el coordinador de Enlace con Organizaciones Sociales y Civiles, Gerardo Fernández Noroña; el coordinador de Organización y Enlace Territorial, Ricardo Monreal Ávila; la bióloga e investigadora, Rosaura Ruíz Gutiérrez.Además, Violeta Vázquez-Rojas Maldonado, lingüista del Colegio de México; Manuel Velasco Coello, senador con licencia del PVEM; Pedro Miguel, escritor; Daniela Ceani, del equipo de precampaña Jóvenes, Representando al Pueblo Afromexicano; Lizbeth Aspeitia, de Jóvenes, representando a Pueblos Indígenas; Juan Ramón de la Fuente, ex representante permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas y coordinador de la Diálogos por la Transformación; Jesús Valdés Corona, coordinador de Enlace con Organizaciones Internacionales y Mexicanos en el Exterior; Regina Orozco, enlace con la Comunidad Cultural; Esthela Damián, Coordinadora de Giras; Rafael Barajas “El Fisgón”, presidente del Instituto Nacional de Formación Política; Ignacio Mier Velazco, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena y Olga Sánchez Cordero, encargada de los Diálogos de Mujeres por la Transformación, así como invitados e invitadas especiales.

Redaccion Noreste