Con aval del Congreso, ayuntamientos donan terrenos para instituciones públicas

Xalapa, Ver. – Policías estatales detuvieron a Eduardo Mario Casares Sort de Sanz, vocero de la Unión de Concesionarios de Centros de Verificación mientras bloqueaba junto con otros empresarios, los accesos a las oficinas de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), en Xalapa.

Alrededor de las 9 de la mañana de este martes los dueños de verificentros colocaron lonas afuera del edificio de dicha dependencia, ubicado en la esquina de las calles Madero y Juárez, en protesta al traslado de servicios de cobro de verificación vehicular a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) y porque los recursos derivados de la venta de certificados holográficos serán regulados únicamente a través del Código de Derechos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave .

Previo a su detención, Eduardo Mario Casares insistió que se instalara una mesa de diálogo con las autoridades estatales para llegar a algún acuerdo y poder cobrar nuevamente los recursos por el servicio de verificación.

«No nos venden certificados y no estamos trabajando los concesionarios, por lo tanto, si no están trabajando, no vemos porqué debería estar trabajando la Secretaría. Estamos haciendo presión para tener una mesa de diálogo y poder llegar un acuerdo, es lo que pretendemos».