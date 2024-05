Con el #MeToo se ha avanzado en la construcción de un ambiente seguro para mujeres dentro del cine: Greta Gerwig

Boca del Río, Ver.- Previo a la lucha libre que se realizará el próximo 30 de mayo en la Arena Veracruz, el «Príncipe de Oro y Plata», Místico, tendrá una convivencia con sus aficionados en un restaurante de la Riviera Veracruzana.

El «Meet & Greet» con Místico y otros luchadores del Consejo Mundial de Lucha Libre tiene un costo de mil pesos e incluye; boleto numerado de la función luchística en las primeras 4 filas, botana y bebidas, fotos y autógrafos, así como la convivencia con los gladiadores mexicanos.

«Van a ser solamente por registro y no va a entrar nadie más que no esté registrado o que no haya comprado su paquete (…) esa es la gran sorpresa que vamos a tener para todo el público, eso me lo quiero guardar para toda la gente, es una gran sorpresa, no solamente va a estar el Místico, va a estar la constelación completa del Consejo Mundial, entonces no se lo pueden perder», destacó Ernesto Huerta, promotor en Veracruz del CMLL.