Con éxito concluye Martes Ciudadano de la Secretaría de Salud en V. Carranza

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que el gobierno federal podría crear una aerolínea del Estado operada por la empresa Olmeca-Maya-Mexica.

En conferencia de prensa matutina, el mandatario indicó que el avión presidencial podría formar parte de esta iniciativa.

Se analiza, dijo, “entregarlo a la empresa que va a manejar diez aviones que no se van a adquirir, sino que se rentan. Se está buscando qué tipo de avión es el más conveniente, con qué empresas. Todo esto, porque hace falta que haya más servicio”.

“Hay muchos sitios en los que no se puede llegar por avión porque no son atendidos por las líneas actuales; además, ha habido una disminución, pues no solo fue Mexicana, sino Interjet y también se han reducido los vuelos de Aeromar. Hay ciudades en donde antes había vuelos y ahora ya no hay”, agregó.