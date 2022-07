Con Gran Lactada y simposio fomentarán la lactancia materna en Xalapa

Xalapa, Ver.– El presidente municipal de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil dejó en claro que no le interesa la gubernatura del estado o al menos no es lo que busca actualmente, pues es mayor su interés de servir a esta capital y ser recordado como uno de los mejores alcaldes.

Este martes, luego de la presentación del libro y homenaje al periodista Rubén Pabello Rojas que tuvo lugar en Sala de Cabildo, Ahued Bardahuil fue cuestionado sobre la reciente encuesta del partido Morena que lo posicionó por debajo de Rocío Nahle en las preferencias para definir la candidatura de dicho partido a la elección de la gubernatura del estado que tendrá lugar en el 2024. Ahued, quien en segundo lugar con la mitad del porcentaje a comparación de la actual secretaria de Energía, insistió en que él no tiene ya más ambiciones políticos y refrendó su respeto a Rocío Nahle de quien dijo, “es una gran mujer con mucho talento y mucho carácter” y a quien aseguró estimar.

Foto: Héctor Juanz

“No tengo ambiciones políticas. Yo tengo ambiciones de estar cumpliendo lo que hoy el destino -curiosamente yo no veía en la administración municipal, me veía terminar el Senado-, el señor Presidente me invitó a ser director de Aduanas un año, donde cumplimos cabalmente y salimos con la cara en alto, no hay un señalamiento…hice una labor de trabajo intenso y transparente, luego se dan los tiempos y las condiciones para que viniera a colaborar y me pareció la idea de aceptar después de meditarlo”.

Ricardo Ahued dejó en claro de esta forma que las obras y acciones que hace en la ciudad no son campaña, si no la muestra de la pasión por servir a la ciudad a la que dijo, le ha dado todo:

“No me estoy encartando a ninguna campaña, no estoy intentando participar, se los digo con honestidad, estoy muy concentrado en lo que hago, el punto y el destino me han llevado hoy aquí donde estoy sentado. Yo quedaría contento en mi ciclo político donde le entregara a Xalapa mucho de lo que me ha dado: tristezas, alegría, familia…”.

Ahued insistió en que su pasión es mayor por el servicio que por el poder y que prefiere ser recordado como uno de los mejores alcaldes que dio su vida, su tiempo, su salud por la ciudad “lo demás, las aspiraciones y ambiciones políticas son como un tema de levitar y yo siempre ando sobre la tierra, no ando levitando ni me ando promoviendo….apasionarse por el poder no es muy bueno”, agregó.

Foto: Héctor Juanz

También dijo que comprende el interés mediático sobre su persona en los perfiles en la disputa por la gubernatura, pero recomendó:

“Es un momento de bajarle un poquito y tener una conciliación primero con la sociedad”.

Finalmente, sobre el resultado de la mencionada encuesta, dijo que él la encuesta que tiene es sobre cuántas va a hacer, cuántos pavimentos, cuánto hará en cuatro años y después de la encuesta “ver si sigo feliz, sano, en paz, con mi familia, caminando por la ciudad sin que me avergüence después de los cuatro años por señalamientos indebidos”.

Por Héctor Juanz