Con inversiones internacionales, Veracruz seguirá creciendo en el 2022, destaca Cuitláhuac García

Xalapa, Veracruz.- La vinculación a proceso al secretario técnico del Senado de la República, José Manuel “N” por su presunta responsabilidad en el asesinato del excandidato a presidente municipal de Cazones de Herrera fue determinada por un juez y sustentada con pruebas presentadas por la Fiscalía General del Estado, lo que demostró que no fue en caso político, dijo este miércoles el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

“Es un procedimiento judicial que corresponde a las instancias de justicia, tanto de procuración, como del Poder Judicial. Nosotros vamos a ser respetuosos de ese procedimiento, apenas inicia, es la primera resolución ante la primera instancia, que es un juez que determina la vinculación y eso demuestra que no fue un caso ni armado ni construido políticamente para afectar a ningún adversario, sino que fue una investigación con pruebas que el juez valoró que eran suficientes para vincular al presunto responsable”.

Acompañado del secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, el gobernador declaró ante medios de comunicación, mientras desayunaba en un café de Xalapa, que el interés de su gobierno es que se esclarezca el asesinato de Remigio Tovar Tovar.

Sobre el senador Ricardo Monreal, descartó que haya diálogo sobre el caso, sin embargo mantendrá comunicación con dicho poder a través de los senadores veracruzanos.

“Yo respeto la opinión de él. No la comparto, sólo hasta ahí. Yo dialogaré con los senadores veracruzanos y hasta el momento así ha sido”.

Enfatizó que por eso, en todo momento evitó hacer algún pronunciamiento o responder los señalamientos que en su contra hicieron los senadores Ricardo Monreal y Dante Delgado, luego de la detención del secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, justo para evitar que el caso se politizara.

“He evitado señalar, incluso ante los señalamientos hacia mi persona no he contestado, porque no se trata de una cuestión política, partidista ni de diferencias políticas con nadie. Se trata de un asunto de esclarecer un asesinato”.