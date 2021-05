Con Juan Ángel Espejo en San Rafael tendremos a quien defienda a la ciudadanía en el Congreso : Joaquín Guzmán

Coahuitlán, Ver.- El abanderado de la alianza Juntos Hacemos Historia en Veracruz a la alcaldía en Coahuitlán Bruno Carpio Urbina arrancó su campaña política con una impresionante marcha en la comunidad de Macedonio Alonso, en donde los pobladores le reiteraron el compromiso de llevarlo al triunfo este próximo seis de junio.

El candidato del Partido del Trabajo Bruno Carpio recibió el respaldo de los habitantes de este municipio, quienes se dieron cita en la Unidad Deportiva para llegar al auditorio municipal de dicha comunidad, en donde en una sola voz decían llevarlo al triunfo y sacar al mal gobierno de Coahuitlán, para ir juntos a la verdadera Transformación que necesita el municipio.

Foto: Noreste

En su mensaje el candidato a la presidencia municipal por Coahuitlán expresó que están en esta contienda política para cambiar al municipio, sigue en pie de lucha para que los apoyos se distribuyan de manera equitativa a las familias, con esta coalición van a seguir caminando para lograr esa tan ansiada Transformación, ya no hay cabida para los caciques, es hora de erradicar los malos gobiernos y tener un gobierno municipal solidario y sensible a las necesidades de la gente, un gobierno que no discrimine.

Señaló que dentro su planilla la integran pobladores de Coahuitlán, Progreso de Zaragoza y Macedonio Alonso, gente trabajadora y de lucha social que habrá de desempeñar un buen papel en caso de que los favorezca el voto este próximo seis de junio.

Comentó que en el primer año de su administración en Macedonio Alonso habrá de poner en marcha la construcción del drenaje sanitario y su planta tratadora de aguas residuales, pues son obras prioritarias, además es urgente construir el muro de contención del puente de Macedonio Alonso.

Foto: Noreste

Así mismo dijo que se habrá de adquirir un terreno para el reciclaje de la basura y evitar focos de contaminación, y regresar la ambulancia de la clínica a Macedonio Alonso, porque que es necesario utilizarla para trasladar a los enfermos.

Apuntó que lo anterior son parte de sus propuestas pues hay otros ejes rectores importantes que marcarán el rumbo del municipio, pues trae un proyecto real el cual habrá de poner en marcha una vez que llegue a la presidencia municipal, por lo que invitó a los habitantes a salir a votar el seis de junio por la coalición Juntos Hacemos Historia en Veracruz, votar por la mejor opción para Coahuitlán.

Por Delhy Galicia

