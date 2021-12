Con narcomantas CDN anuncia su llegada a Morelos

Foto: Gobierno de México

Ciudad de México.- En conferencia en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tomó dos buenas decisiones sobre la realización de la consulta de revocación de mandato y la orden de transparentar el acuerdo por el que se catalogan como seguridad nacional las obras de infraestructura del gobierno federal.

Reiteró que el acuerdo firmado el 22 de noviembre que declara de “interés público y seguridad nacional” la realización de todos los proyectos y obras a cargo del Gobierno federal sólo tiene por objetivo agilizar trámites burocráticos entre dependencias para obras como el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la refinería de Dos Bocas, entre otras.

“La Corte también resuelve que también es válido el acuerdo que emití, y que sólo tengo o tenemos como gobierno presentar los informes para que haya transparencia, que siempre dijimos que siempre se iba a hacer así, que no era ocultar información, sino que era simplificar trámites”, dijo López Obrador.

En el caso de la revocación de mandato, el jefe del Ejecutivo federal indicó que el Instituto Nacional Electoral (INE) tiene la obligación constitucional de realizar el ejercicio democrático con el presupuesto que le asignó el Congreso de la Unión.

“El INE acudió a la Corte planteando que no tenía presupuesto para hacer la consulta y la Corte resolvió de que tiene que llevar acabo la consulta con el presupuesto que tiene el INE. No puede ser ese un motivo, una excusa, un pretexto para no llevar a cabo lo que es un mandato constitucional”.