CON NUESTRAS MUJERES INDÍGENAS Y CAMPESINAS EL SEGUNDO PISO DE LA CUARTA TRANSFORMACIÓN ES UN HECHO EN VERACRUZ: ROCÍO NAHLE

^En Veracruz no cabe la discriminación por etnia, ni género, origen, raza y mucho menos por nuestra condición de ser mujer.



^La derecha quiere volver al pasado pero no nos representa, el movimiento, el pueblo, no lo va a permitir.

Xalapa.- En su participación en el foro “Mujeres Campesinas Rurales por el Bienestar Comunitario, Diálogos por la Transformación” llevado a cabo en este #9M, la Ingeniera Rocío Nahle García, afirmó que el segundo piso de la Cuarta Transformación se construirá con las mujeres campesinas, indígenas y rurales.

Este encuentro que se llevó a cabo derivado de la Plataforma Nacional de Mujeres Indígenas, Rurales y Afrodescendientes, fue muy productivo para el intercambio y el diálogo constructivo, subrayó.

“De entrada muy fácil, yo adopto al 100 por ciento toda la agenda que me han entregado, yo sé trabajar en equipo porque esto no se puede hacer sola”, subrayó.

Destacó que la entidad lo tiene todo y en esa diversidad cultural, de paisajes, de gente, la 4T ha penetrado como movimiento para cambiar el régimen y también para concretar esta revolución de conciencias.

“Estamos preparadas porque son muchos años de abrir brecha y contamos con amigos, conocidos y parejas para lograrlo, si llega una llegamos todas. Entre nosotras nos abrazamos, entre nosotras nos comprendemos, si la mujer está bien todo el entorno en el hogar y la sociedad está bien. Queremos lo mejor para nosotras, para nuestra sociedad”, expuso.

De los 212 municipios que tiene Veracruz una gran parte son de usos y costumbres en el área rural, a la fecha se han recorrido 108 con asambleas informativas y el resto se caminará en breve.

“En estos primeros 108 municipios recorridos nuevamente recogí el sentimiento de todos ustedes, todo lo que me piden siempre es que el gobierno nos acompañe, porque el trabajo lo hacemos nosotras, ustedes y entramos y el presidente López Obrador rompió esquemas y entramos con políticas públicas”, puntualizó.

Indicó que lo primordial es la educación y desde ahí se debe partir para restablecer y reactivar el campo donde las mujeres productoras y campesinas juegan un gran papel.

Por ello, con el respaldo y asesoría de las mismas, se crearán estrategias que permitan incrementar la productividad del campo veracruzano en todas sus regiones y para todos los productos.

Finalmente, reiteró que siempre, permanentemente, trabajará en contra de la discriminación a la que contrario a la Cuarta Transformación, abona la derecha “porque a veces no nos damos cuenta pero yo estoy recorriendo todo el estado y hay discriminación por género, por etnia, por origen, por pensamiento, por ideología del pensamiento, y lo raro es que la oposición derecha, la inyecta todos los días, visten, la declaran y digo bueno, de veras estos no tienen materia gris o sea, no es posible”, destacó.

A manera de anécdota, explicó que los opositores pretenden denostar todo lo que se relacione a la 4T, incluso, narró, se refieren a ella “salen y declaran, esta, me dicen a mí, la que viene de donde y digo: ¿cómo?, Veracruz, que fue la puerta de entrada de italianos, de franceses, africanos, asiáticos, nosotros es la puerta de entrada del mundo a México, no se puede escribir la historia del país sin Veracruz”, subrayó.

Alertó sobre el interés de la derecha de erradicar a la izquierda en México, sin embargo, la 4T, el movimiento que es integrado por el pueblo, no lo va a permitir “y hoy esa derecha quiere volver al pasado y no nos representa”, concluyó.

Redacción Noreste