“Con unidad, ya ganamos la elección y gobernaremos Veracruz”: Pepe Yunes

Xalapa, Ver.- La Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Xalapa (CMAS) cuenta con dos pipas más para abastecer a la población de diferentes colonias de esta capital y mitigar el estiaje.

La titular de este organismo, Anairis Ruiz Gómez dijo que se desplazarán principalmente a las zonas altas de la ciudad, donde no llega agua debido a la presión.

Actualmente CMAS cuenta con 9 pipas, 5 de ellas rentadas y ahora 4 pipas propias con las que este sábado recibió de parte del Ayuntamiento de Xalapa.

Sobre la falta de agua en la ciudad, Anairis Ruiz Gómez recomendó a la población no manifestarse bloqueando calles para pedir el suministro, pues dijo que hay una línea especial para atender estas solicitudes:

«Tenemos un call center, mucha gente se queja de que no se les contesta. Tratamos de dar abasto en verdad, no es necesario que se manifiesten porque lo que hacen es que desequilibramos el tandeo aún más porque hay que cerrar a la colonia que nos tocaba para darle a los que nos están exigiendo y no es ese el método».