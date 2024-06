Conagua debe regular extracción de agua en manantiales de El Castillo: Ahued

Xalapa, Ver.- El presidente municipal de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil aseguró que hasta ahora la gobernadora electa de Veracruz, Rocío Nahle García no lo ha invitado a ser parte del gabinete estatal; sin embargo reiteró que sería un honor y una gran responsabilidad formar parte de su equipo de gobierno:

“Vaya que es una responsabilidad y un honor. Ese tipo de cosas habla de una gran responsabilidad y de más. No es cosa menor” y reafirmo: “Los cargos que vengan es porque Dios los pone en el camino y para bien, si es para mal, no me meto”.

A casi una semana de la elección en el estado, se le preguntó si aceptaría una invitación al gabinete estatal, pues en el argot de la política estatal se ha dicho que Ahued podría ser secretario de gobierno en el próximo sexenio.

Si lo invita ¿aceptaría alcalde? Se le cuestionó este sábado de forma directa.

“Yo te digo que sí, pero mejor te digo ahorita que me aguanto porque si no me invita, me voy a quemar y se van a burlar de mí, mejor no digo nada, qué tal si es pura mentira” contestó.