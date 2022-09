Conceden suspensión definitiva contra vinculación a proceso de Jesús Murillo Karam por caso Ayotzinapa

México.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, aseveró que hay entre 20 y 30 grandes contribuyentes que se han rezagado y no han pagado sus respectivos impuestos.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador apuntó que el total del dinero que deben estas empresas es de aproximadamente 100 mil millones de pesos, razón por la cual tendrá una reunión en próximos días con todo el equipo del Servicio de Administración Tributaria (SAT)

“La semana próxima tengo una reunión con todo el equipo del SAT, porque ayer me vio al directora del SAT (Raquel Buenrostro) y el director de los Grandes Contribuyentes (Antonio Martínez) y me dieron a conocer una lista de quienes se están rezagando. Ahora hay como unos 20 o 30 que no han pagado, que deben“, dijo.

“Son empresas nacionales y extranjeras, entonces vamos a hacer una revisión. En algunos casos es porque no se habían terminado algunas auditorías, no se les ha notificado, pero necesitamos seguir manteniendo finanzas públicas sanas para financiar el desarrollo, se siga apoyando a la gente y ara no contratar deuda, no endeudar al país y hasta hora vamos bien”, explicó.

«Por los 20 deben ser como unos 100 mil millones (…) es bastante”, puntualizó el mandatario mexicano.