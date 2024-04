Concluye el proceso de selección del jurado para el juicio de Trump

Irán.- El ataque contra una zona de centro de Irán, supuestamente por Israel – quien no lo ha confirmado -, ha causado una gran preocupación en la comunidad internacional y llamados a que ambos países detengan su enfrentamiento.

Israel lanzó presuntamente la madrugada de este viernes varios misiles contra Irán en la provincia de Isfahán. Pero Irán ha negado el ataque: primero dijo que las defensas antiaéreas habían derribado varios drones y luego señaló que fueron “varios objetos voladores”.

Por su parte, fuentes anónimas citadas por el diario Jerusalem Post afirmaron que el ataque de este viernes debe ser interpretado como una advertencia a Teherán sobre las capacidades ofensivas israelíes y como una señal de que Israel no busca una guerra regional.

«El mensaje (del ataque) era inequívoco: ‘Esta vez decidimos no atacar sus instalaciones nucleares, pero podría haber sido peor’”, aseguraron las fuentes al periódico.

Irán no responderá

El Ejército iraní dio a entender este viernes que no responderá al ataque con drones que sufrió anoche y que no causó daños.

«Gracias a nuestra vigilancia, se disparó a objetos voladores”, dijo el comandante en jefe del Ejército de Irán, el general de división Abdul Rahim Musavi, a la agencia iraní Defa Press, especializada en defensa.

Ante la pregunta de si Irán responderá a la agresión, Musavi afirmó: “Ya se ha visto la respuesta de Irán”, en una aparente alusión al ataque del pasado sábado a Israel.

La ONU pide “desescalar”

Desde Ginebra, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos pidió este viernes a Israel e Irán esfuerzos para reducir las tensiones en un momento “extremadamente precario” en Oriente Medio, después de presuntos ataques israelíes en suelo iraní.

“Es difícil obtener aún información exacta (sobre los posibles ataques), pero urgimos a las partes a que den pasos hacia una desescalada de la situación”, señaló en rueda de prensa el portavoz de la oficina Jeremy Laurence.

La fuente oficial también pidió a otros Estados con influencia en los beligerantes “hacer todo lo posible para garantizar que no haya deterioro en una situación que ya es extremadamente precaria”.

Y, en esta línea, la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, pidió “a todas las partes” que frenen la escalada de violencia en Oriente Medio.

«Tenemos que hacer todo lo posible para que todas las partes frenen la escalada en esa región”, afirmó Von der Leyen durante su visita a la ciudad finlandesa de Lappeenranta para inspeccionar la frontera entre Finlandia y Rusia.

China se unió a esta idea al declarar su oposición a “cualquier acción que provoque una escalada” de la crisis en Oriente Medio, según el portavoz de Exteriores Lin Jian, quien agregó que su país “seguirá desempeñando un papel constructivo” para rebajar la tensión.

«El G7 a favor de la diplomacia

Los ministros de Exteriores del G7 están reunidos en la isla italiana de Capri, donde también se analiza la situación en Oriente Medio.

El G7 va a llevar a cabo “un esfuerzo diplomático para la desescalada” de la crisis, dijo el titular de Exteriores italiano, Antonio Tajani: “Exigimos que se detenga, veremos si somos convincentes”

Y entre los países árabes Egipto expresó este viernes su “profunda preocupación” por la situación y pidió que las partes ejerzan “autocontrol máximo” para evitar la extensión del conflicto en Oriente Medio.

El Ministerio de Exteriores egipcio subrayó que “seguirá intensificando sus contactos con todas las partes interesadas e influyentes para contener la tensión y la escalada”.

Otro país árabe, Omán, que suele ofrecerse para mediación en Oriente Medio, condenó el ataque y pidió “abordar las causas y las raíces de la tensión y el conflicto” en la región.

En esta línea, Omán llamó a una acción que “se centre en los esfuerzos de alto el fuego en (la franja palestina de) Gaza y recurra al derecho internacional y a las resoluciones de Naciones Unidas para alcanzar una solución justa y duradera a la cuestión palestina y restablecer la seguridad, la estabilidad y la paz integral en toda la región”.

Con información de EFE