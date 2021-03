Conductor de ‘Hoy’ es suspendido por presunto acoso sexual

México.- En una entrevista para el programa Ventaneando, la actriz Laura Pons reveló que cuando tenía 17 años, el locutor y voz de Hoy, Arturo ‘Turry’ Macías” la invitó a una salida al cine pero cambió el rumbo y la obligó a entrar a un motel.

La actriz contó que el locutor se aprovechó de su situación y de la confianza que le tenía su familia, no se explica cómo es que sus padres la dejaron salir con él, durante el programa relató como pasó por esta experiencia.

Ante la acusación, el programa de espectáculos Hoy emitió un comunicado a través de su cuenta oficial de Twitter en el cual explicó que Arturo Macías estará suspendido de la producción mientras las autoridades dictaminan la situación. Anteriormente Arturo Macías era la voz de Hoy pues presentaba las distintas secciones y cápsulas.

Laura explicó cómo fue la propuesta de ‘Turry’ Macías:

“Como dicen por ahí, pues nada es gratis en esta vida, y él me dijo: ‘Vamos a comer y al cine, como amigos, a pasar un rato y nada más’”. Con la voz entrecortada y demostrando indignación, la artista agregó: “Mis papás, me pregunto, ¿Cómo me dejaron ir con él? Tenía 17 años, era menor de edad. Dentro de su auto me dijo ‘¡Ay no Lau!, mejor vamos a otro lado a cotorrear, a pasarla bien’. Y yo ‘bueno, ¿a dónde me va a llevar?’, y pues mi sorpresa fue que me llevó a un motel”

A pesar de que Pons se negó a ir y se lo expresó claramente, el locutor terminó llevándola al lugar.

“Dentro del auto le dije ‘no Arturo, no quiero ir’, y yo me sentí asustada. Se quitó la ropa, en un momento se desvistió por completo, de hecho, enfrente de mí, y era la primera vez que yo veía un hombre desnudo. Y él se metió a un jacuzzi y me dijo ‘vente Laura’”, expresó.

“Me metí con él porque me insistía y estando ahí, en un momento se empezó a masturbar, yo no sabía nada de sexualidad a esa edad, la verdad, o sea, no sabía de nada, para mi sí fue quedarme en shock, decía ‘es una pesadilla, lo estoy soñando, ¿qué hago aquí?’”, agregó Laura.

Después la actriz contó que se salieron del jacuzzi y había una cama, contó que Arturo Macías la abrazó y la tocó sin su consentimiento, después sacó un condón y le dijo “ya pues, ahora sí quítate todo”, Laura dijo que no se quitó la ropa y le preguntó a El Turry que que le pasaba, entonces él prendió la televisión y le puso pornografía.

“Me acuerdo en un momento me dice ‘relájate Lau’, y me hizo sexo oral. Lo cierto es que no me penetró, pero si pasó eso”, explicó, al tiempo que confirmó que levantará una denuncia ante las autoridades, entre lágrimas explicó que no había hecho pública su historia porque no se sentía segura de decirlo.

“Me daba mucha vergüenza, miedo, terror, también me sentía como apantallada, como de que ‘pues es Arturo Macías, locutor y así’, a él no le van a hacer nada, yo como que soy muy… a mí ni quien me pele, quién me va a hacer caso”, finalizó Pons.