Conductor de taxi que llevó a Debanhi Escobar niega haberla acosado

Nuevo León.- Las investigaciones por el caso de desaparición de Debanhi Escobar continúan por parte de la Fiscalía General del Estado de Nuevo León (FGE), quienes en fechas recientes han analizado diversos videos e incluso hallaron el celular de la joven estudiante de 18 años.

Sin embargo, uno de los principales señalados por la familia y la opinión pública, ha sido el taxista que la transportó el día de su desaparición desde la Quinta donde se desarrollaba una fiesta y hasta la carretera Nuevo Laredo, donde le tomó una fotografía antes de dejarla.

Juan David Cuéllar apareció en fechas recientes para una entrevista en la televisión, donde dio más detalles de su participación en el caso de Debanhi Escobar, y el contacto que tuvo con ella y sus amigas.

El chofer aseguró en entrevista con Info 7 que conoció a Debanhi Escobar y a sus amigas a través de una aplicación de transporte privado, donde lo contactaron para llevarlas a las Quintas de la PGR, e intercambiaron números para después regresarlas a su casa.

Aunque en primer lugar aseguró que le marcaron para que fueran por Debanhi poco después de las 4:00 am, dijo después que habían quedado de verse a las 3:00 de la mañana para llevarlas, pero en un viaje fuera de la aplicación.

Sin embargo, al llegar a la zona únicamente subieron al carro a Debanhi Escobar, quien primero se subió en la parte de atrás y luego se pasó al asiento del copiloto para presuntamente cargar su celular dentro del propio automóvil. Sus amigas, describió, supuestamente se fueron en otro auto con otras personas.

“Lo que me comentó ella es que eran malas amigas porque no la habían querido llevar, no especificó a dónde”, explicó el chofer, y agregó que Debanhi se habría soltado a llorar cuando lo dijo.