Confía Velázquez Vallejo que Fernando «El Pulpo» Remes continúe con el desarrollo de Poza Rica

Xalapa, Ver.- Tras confirmar reuniones personales con el alcalde electo, Fernando Remes Garza, el presidente municipal de Poza Rica, Francisco Javier Velásquez Vallejo, confió en que su sucesor siga la ruta de su Plan Metropolitano de Desarrollo para continuar con el crecimiento de su municipio.

«Ya está el plan, ahora hay que continuar con ese plan, utilizarlo como herramienta de planeación para poder crecer. Es continuar con el desarrollo, utilizar las herramientas de planeación que estamos dejando para poder lograr un desarrollo económico, para poder lograr un bienestar», dijo este jueves entrevistado en Xalapa a donde acudió a reunirse con autoridades del Instituto Veracruzano de la Vivienda.

Destacó que en su administración se han construido obras importantes, sin embargo, «por más que hagamos, siempre las necesidades están por delante. La administración que llega tendrá que continuar. Ese es el proyecto que ojalá se logre para que el desarrollo se consolide».

Sobre la comunicación con su sucesor, Velásquez Vallejo dijo que aún no se reúnen los equipos como parte del proceso entrega-recepción, pero ya ha habido comunicación.

Foto: Héctor Juanz

«Ya hemos platicado con el presidente municipal electo, ya hemos estado platicando con él, no con los equipos, todavía no se da ese engranaje, pero ya pronto se va a dar. Ya me ha solicitado que le deje el listado de los pendientes más importantes y lógicamente él, a lo mejor con un nuevo estilo».

Sobre las obras pendientes, el alcalde de Poza Rica mencionó el cambio de la línea de conducción de la planta captadora de agua a la planta potabilizadora, aunque corresponde a la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV).

«Es una línea que tiene mucho tiempo y que tiene que cambiarse porque tiene muchas fugas y se está reparando la potabilizadora, ya se reparó la bocatoma, es un desarrollo integral de ese sistema de agua potable».

De igual forma se deberá revisar la concesión de algunas empresas.

Por Héctor Juanz