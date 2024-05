Confirma Citlalli Hernández que Veracruz y CDMX se le «cayeron» a Morena

Veracruz, Ver.- En entrevista para un medio de comunicación de la capital del país, la secretaria general de Morena, Citlalli Hernández Mora, confirmó que en Veracruz y la Ciudad de México perdieron amplia ventaja que tenían hace algunos meses y es inminente la derrota.

La ex Senadora de la República enfatizó que la llamada «guerra sucia», que en realidad ha sido la exposición de enriquecimiento ilícito de las candidatas de Ciudad de México, Clara Brugada; y Veracruz, Rocío Nahle, ha sido un fuerte golpe para Morena.

“Es evidente que la oposición ha concentrado sus balas en guerra sucia, en no competir en el terreno de las ideas. La manera en la que han hecho guerra sucia con Rocío Nahle es muy evidente, así ha sido también en Morelos con Margarita González Saravia, aquí en la Ciudad de México igualmente con Clara Brugada. Pareciera que el cálculo de la oposición es que no van a ganar la Presidencia de la República, por lo que ahora buscan quitarnos votos en algunos estados donde la lista nominal es alta. Nosotros vemos que vamos a conservar por lo menos las gubernaturas donde ya gobernamos y que estamos en alta posibilidad de ganar Jalisco y Yucatán”.

Tal parece que en esta elección, en la cual es la primera vez que Morena no compite desde el lado de la oposición, las cosas no están saliendo como se esperaban

“Pues un poco, porque al final nuestro movimiento decidió hace tiempo luchar por la vía pacífica, electoral, democrática y cívica para llegar al poder, con una lógica de austeridad, de vocación de servicio, con un proyecto de nación alternativo al neoliberal. Pareciera que este cambio entre ser oposición y ser gobierno es muy radical, pero no es así. Hay algunos sectores económicos, hay algunos intereses de dueños de medios de comunicación, hay algunos políticos tradicionales que no nos quisieron como oposición, que no querían que llegáramos al poder y que hoy siguen haciendo lo propio para que no continuemos con la transformación”, dijo al medio de comunicación Eje Central.