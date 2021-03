Confirman detención de Rogelio Franco

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el pasado 8 de Marzo, un día en el que se conmemora los derechos conquistados por las mujeres en diversos ámbitos, y que evoca más de 90 años de lucha con el objetivo de alcanzar la igualdad, justicia, paz, desarrollo pleno y la participación igualitaria de la mujer, nos dimos a la tarea de entrevistar a una mujer ejemplo de tenacidad, humildad, sororidad, y de gran corazón humano, que ha logrado salir adelante conquistando sus sueños, siempre en aras de ayudar y tender la mano al prójimo: Ana Miriam Ferráez Centeno.

En una amena charla con la legisladora por el distrito de Xalapa Rural, realizamos un recorrido por sus propias historias y batallas a lo largo de su vida, que han cultivado en su ser un compromiso con las veracruzanas, reflejado en sus actividades diarias y en las acciones que impulsa, a través de un liderazgo que contribuye al crecimiento, progreso y desarrollo de Veracruz.

Durante la entrevista, Ana Miriam, externó sus pensamientos y reflexiones a propósito del 8M, a lo que se cuestionó: ¿Por qué están enojadas? ¿Por qué marchan? ¿Por qué se manifiestan? ¿Por qué luchan?, la respuesta es muy simple, detalló, existe el hecho de que 1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia física o sexual en algún momento de su vida, y que en algunas cosas esto ocurre desde muy temprana edad, a lo que continuó, ¿Qué le pasa a la sociedad para creer que tiene el poder de hostigar, violentar o desaparecer a una persona?, son actos totalmente inhumanos, inconcebibles.

Al cuestionarle su sentir respecto al 8M, señaló que es un día muy importante para todas como mujeres, ya que es el momento de gritar ante el mundo la lucha que se lleva a cabo para terminar con todos estos actos que no tienen nombre, una lucha para que no haya una más, una lucha por todas aquellas que ya no están, por todas aquellas que no tuvieron justicia, pero sobre todo, una lucha por todas aquellas que estamos aquí y por todas las que vienen, indicó.

En este sentido, agregó que lamentosamente las mujeres han crecido y creado una sociedad en la cual el papel primordial dentro de una familia, un empleo, una sociedad, lo tiene el hombre, creyendo con esto que debe hacerse cargo de la mujer, por lo que debemos comprender que estas marchas y esta lucha, son para abrirnos camino ante la sociedad, para que cada una de las mujeres forje su propio destino, luche por sus ideales y alcance sus metas sin depender de nadie, dijo.

Asimismo, nos platicó desde su experiencia personal, el rudo papel que juegan las mujeres en un mundo de desigualdad social:

“Hablo por todas y sobre todo por mí. Cuando yo me divorcié, después de haberme casado tan joven, no tenía nada. Me tomó tantos años irme porque no sabía que iba a hacer yo sola, porque yo sabía que no tenía los recursos ni los medios para poder hacerme cargo de mis cinco hijos”, destacó que sabe de sobra que este tipo de historias no son solo de ella, sino que, hoy en día, muchas mujeres están en esa misma situación, ya que al sentirse acorraladas económicamente, no pueden dejar a su agresor o su relación tóxica, que les permita evitar una situación de riesgo físico y emocional.

“Me solidarizo ante esta lucha, sumándome a la causa, sumándome a decir BASTA a los actos crueles e inhumanos que vivimos las mujeres hoy en día, por el simple hecho de ser mujer. Me sumo a la lucha para crear una mejor sociedad en la cual no tengamos temor a que nos suceda algo terrible, me sumo para crear conciencia en donde aún no la hay, me sumo por todas aquellas que estamos y por todas las que estarán”, concluyó.