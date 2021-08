Confirman dos muertos y seis lesionados por incendio de fabrica en Nuevo León

México. – El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció que se firmó un convenio con la Fundación Teletón, esto con la finalidad de brindar atención a más niñas y niños con alguna discapacidad.

Es importante hacer mención que este es el primer convenio que realiza el Gobierno de México con una organización de la sociedad civil.

“Es la primera vez que vamos a hacer un convenio con una organización de la sociedad civil porque habíamos decidido entregar todo de manera directa a los beneficiarios sin intermediación y se acostumbraba a entregar apoyos del gobierno, presupuesto a asociaciones civiles y muchas veces estos apoyos no llegaban a los beneficiarios, por eso no entregábamos apoyos a las organizaciones civiles, filantrópicas, campesinas”.

El Presidente reconoció que los centros de rehabilitación que existen por los gobiernos estatales y federal no son suficientes para atender a los menores con discapacidad.

“Hay muchas niñas y niños que nacen con una discapacidad menor, y como no son trataos porque no tiene forma, no tienen para terapias, estas discapacidad menores, leves, se convierten, con el tiempo, en discapacidades graves y de por vida. Tenemos centro de rehabilitación en los gobiernos estatales, el gobierno federal, pero no es suficiente”.