Confirman que Loki es bisexual

México. – Sergio Mayer se defendió de las críticas que los acechan en redes sociales por involucrarse a favor de Ginny Hofmann y su hija Alexa Parra.

Mayer acompañó a la mujeres a la Procuraduría General de la República y en su momento confesó que su razón para apoyar el caso era debido a su papel como funcionario, y como tal debía respaldar a las víctimas de violencia.

Una vez más, la prensa cuestionó a Mayer en la alfombra negra del espectáculo musical Sie7e sobre su intervención, en este tema se mostró a la defensiva y reaccionó con molestia.

No tiene nada que ver Ginny, o sea, no es Ginny, estamos hablando de una menor de edad, se llama Alexa, ¿ok?, no tiene nada qué ver Ginny… ¿y cuál era tu pregunta?».