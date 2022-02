Congreso de Veracruz debe dar su lugar Enrique Cambranis en JUCOPO: Rementería del Puerto

Xalapa, Ver.- La señora Luz Adriana Rincón pidió el apoyo de la Dirección de Limpia Pública municipal de Xalapa para costear los gastos médicos de su hija, quien el pasado sábado sufrió una lesión en cuatro dedos de su mano derecha al ser prensada dicha extremidad por una compuerta de un camión recolector de basura.

Aunque la joven mujer accidentada no es trabajadora formal de dicha área municipal, pues es una de las personas a las que se les permite realizar trabajo de plancha o pepena, por lo que aún, no tiene relación laboral formal, acudió con el encargado de Limpia Pública, quien hasta ahora sólo la apoyó con 400 pesos para los gastos médicos, refirió este miércoles.

«Le pedimos ayuda al Director de Limpia Pública. Nos había dicho que sí nos iba a dar una respuesta para ayudarle a mi hija. El día de ayer nos dijo que no, que no podía hacer nada. Él nos ayudó, con poco o mucho que pudo, con 400 pesos. Eso creo yo, no se me hace justo».