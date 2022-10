Congreso no encubre a ex alcaldes, asegura Guevara

Xalapa, Ver.– En el Congreso del Estado no se protege ni se encubre a a los ex alcaldes que ahora son diputados locales, aseguró la presidenta de la mesa directiva, Cecilia Guevara Guembe tras ser cuestionada sobre la no aprobación del informe de la Cuenta Pública 2021 entregada por el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS).

“En el Congreso no encubrimos a nadie”, respondió la diputada a pregunta expresar.

Dijo que es la Comisión de Vigilancia en el Congreso local quien haga cualquier observación y aseguró que ella desconocía el dictamen.

«Apenas vamos al Congreso y la comisión apenas ayer dictaminó, apenas voy a revisar el dictamen y lo vamos a analizar. Apenas vamos a revisar el dictamen, no lo he visto, apenas ayer lo entregaron en mi oficina y lo vamos a revisar» dijo.

Por Héctor Juanz