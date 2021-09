Conmemora Congreso 174 aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes

Xalapa, Veracruz.- Gracias por «haber recapitulado» dijo este martes la niña Zulma González al Subsecretario de Promoción y Atención a la Salud del Gobierno Federal, Hugo López-Gatell, tras recibir la primera dosis de la vacuna Pfizer contra COVID-19.

Tras ganar un amparo, Zulma y 11 niños más acudieron la mañana de este martes acompañado de sus padres a la Jurisdicción Sanitaria V para ser vacunados.

“Estoy muy feliz. Les quiero informar que hoy he recibido mi primera dosis de mi vacuna, por lo cual quiero agradece a todos aquellos que estuvieron a favor de mi solicitud. Sin su apoyo no lo hubiera logrado y a los que no estuvieron a favor, de todos modos les agradezco y les deseo de gran corazón, que no tengan que expresar uno de sus derechos por una vía como la que yo utilicé”, dijo Zulma tras ser vacunada y confirmar que no presentó ningún síntoma de reacciones por el biológico.