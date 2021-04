Conmemora Congreso heroica defensa del Puerto de Veracruz

Xalapa, Ver. – Será la Secretaría de Educación quien informe la fecha en la que deben acudir por la segunda de dosis de la vacuna Pfizer contra COVID.

Docentes que recibieron la primer dosis en el Nido del Halcón, en Xalapa refirieron que no les fue notificada alguna fecha y que será la Secretaría la que en su momento informe:

«Todavía no. Nos van a avisar hasta cuándo sería la segunda dosis. Va a avisar al correo. Nos pidieron teléfono» dijo uno de los profesores a su salida del Nido del Halcón.

El periodo para la aplicación de Pfizer luego de la primera dosis es de 20 a 40 días.

«Dice que 21 días o 40. Que va a avisar la Secretaría» refirió otro de los docentes.

Aunque no hubo protestas de docentes durante la espera a la reanudación de la vacunación, algunos calificaron como una mala planeación el que se agotara las vacunas CanSino:

«Creo que fue una mala planeación porque llegamos y la novedad de que no hay vacuna».

Docentes de Emiliano Zapata dijeron que no será seguro el regreso a las aulas si no están vacunados todos los docentes, por lo que esperan que no se retrase la aplicación de la segunda dosis.

Por: Héctor Juanz / Noreste