Conmemora IVEC el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual con cine mexicano y charla sobre el séptimo arte

Xalapa, Ver.- El Instituto Veracruzano de la Cultura invita a disfrutar de Huellas en la nieve, puesta en escena interpretada por la artista Roberta Carreri, destacada actriz y bailarina del Nordisk Teaterlaboratorium – Odin Teatret. La presentación se llevará a cabo el sábado 7 de octubre a las 19:00 horas, en la sala Emilio Carballido del Teatro del Estado “Gral. Ignacio de la Llave”. La entrada es gratuita, con boleto de control.

Los personajes que pertenecen al mundo de la ficción se convierten en una realidad creíble gracias a la técnica del actor. En Huellas en la nieve la propia técnica se convierte en protagonista. La actriz, en primera persona, dialoga, exponiendo los secretos que preceden y siguen a la construcción de un personaje y de un espectáculo. La tensión característica de todo drama aparece en la confrontación entre el comportamiento cotidiano de la actriz y su transformación en comportamiento escénico.

Roberta Carreri es actriz, docente, escritora y gestora. Nació en 1953 en Milán, Italia, donde se licenció en Diseño Publicitario y estudió Historia del Arte en la Universidad Estatal de Milán. Se unió al Odin Teatret en 1974 y desde entonces ha incursionado en diversas técnicas escénicas de Japón, India, Bali y China. Imparte talleres para actores de todo el mundo y presenta, a modo de demostración de su trabajo, Huellas en la nieve, su autobiografía profesional. Organiza y dirige el taller internacional anual Odin Week Festival en Holstebro y en el extranjero. Sus experiencias profesionales se presentan en The Actor’s Way, editado por Erik Exe Christoffersen, y es autora del libro Tracce, traducido al portugués, el inglés y el español, en el que revive los aspectos más relevantes de su vida teatral: su formación, su pedagogía y su historia como actriz del Odin Teatret. Asimismo, sus escritos han sido publicados en New Theatre Quarterly, Teatro e Storia, Máscara, The Open Page, Peripeti y Performance Research.

El IVEC reitera la invitación a conocer la obra autobiográfica Huellas en la nieve, puesta en escena de Roberta Carreri, el próximo sábado 7 de octubre a las 19:00 horas, en la sala Emilio Carballido del Teatro del Estado “Gral. Ignacio de la Llave”. El acceso es gratuito, con boleto de control; las entradas pueden adquirirse en www.ivec.gob.mx, así como en las redes sociales @IVECoficial y @TeatroDelEstado.

Por Redacción Noreste