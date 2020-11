Conoce a la doble de Kylie Jenner ¡Es latina!

Sujeto golpea a mujeres en una iglesia: VIDEO. Se viraliza hombre que golpea a mujeres en misa de Campeche. ¿Lo peor? Lo hizo frente al propio sacerdote, que se encontraba a menos de cinco metros del ataque quien no se interpuso a nada…

Recientemente se difundió un video en el que un hombre golpea a dos mujeres en plena misa del Santuario del Cristo Negro, Señor de San Román.

A través de las redes sociales en Campeche se difundió la grabación del momento exacto en que un tipo, vestido con playera roja y pantalón oscuro, está de pie mientras está una oración y cánticos en proceso, y de la nada se para a un costado de las bancas y golpea a dos mujeres, sin previo aviso, durante una misa.

Enseguida, algunas de las personas cercanas al agresor lograron detenerlo, al tiempo que otros pidieron ayuda a las autoridades.

Una vez que los elementos de la policía llegaron al Santuario del Cristo Negro, Señor de San Román de volada lo ubicaron y capturaron, para luego subirlo a una camioneta y ponerlo a disposición de las autoridades; sin embargo, lo más sorprendente fue lo que dijo el agresor una vez que fue subido al vehículo oficial:

“Pues es que perdí la noción de las cosas que estaba escuchando de la misa en el Cristo Negro, Señor de San Román, y pues no sé qué me pasó. Creo que golpeé a unas personas, no lo sé, no estoy seguro porque no lo recuerdo. Me perdí, no sé, sentí un milagro”