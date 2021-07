Conoce a la única raza de perro en el mundo que no ladra

México.- Descubre lo que te espera el presente fin de semana del viernes 09 al domingo 11 de julio de 2021 de acuerdo a los horóscopos para los doce signos del zodiaco por la tarotista y astróloga cubana Mhoni Vidente.

Averigua lo que te espera en el ámbito del amor, salud, dinero, trabajo, familia y amistades y lo que los movimientos de los planetas generarán con las energías que están a tu alrededor. ¡No te los puedes perder!.

Aries

Este fin de semana estarás con la mente al mil por ciento, sobre todo para definir qué harás en tu vida para que marche de lo mejor. Una de las recomendaciones es controlar tus impulsos, los enojos y los celos porque eso daña mucho el aspecto personal.

Te proponen un negocio o trabajar en un área de gobierno, acepta, te irá de lo mejor. Las energías cósmicas estarán muy presentes para que logres el éxito en todo lo que realices, pero debes ser cauteloso con tus amigos y no darles toda la confianza para que no te llenes de envidias.

Viernes para sentirte de lo mejor, empezar un régimen de dieta y ejercicio, así como cambiar el look para que todo mundo te volteé a ver. Arreglas objetos de tu casa y compras muebles. Cuidado con el cuello y los dolores de cabeza; cambia el colchón de lugar para que las energías estén en movimiento. Tendrás un golpe de suerte este domingo con los números 21 y 70. Alguien de Capricornio o Géminis te busca para retomar una relación de pareja.

Tauro

Arreglas asuntos familiares y de trabajo. Tendrás días de mucha actividad y con la mejor actitud, sólo evita llenar tu mente de desconfianza y celos para que puedas sentirte pleno. Como eres un signo de tierra, eso te hace tener la solución adecuada para cada problema, desempeñarte como un verdadero jefe y tener un negocio propio.

Hablarás de formalizar tu relación amorosa y tener un hijo. La era de la abundancia te favorecerá. No olvidemos que en este mes Tauro triunfará en cuestiones políticas y de leyes; es decir, en todo lo referente al servicio social.

Tus números de suerte son 13 y 45. Busca estar más atento a las señales divinas que eso te ayudará a crecer como persona.

Géminis

Ya es momento de aprender a estar en paz contigo mismo y no buscar tanto el drama. Tu elemento es el aire y eso te hace ser un signo de muchas alegrías, pero a la vez de muchas tristezas por ser el gemelo del Zodiaco. No caigas en depresiones ni angustias que no son tuyas; cada quien es diseñador de su propia vida, haz lo que más te guste para que puedas estar en feliz.

Deberás tomar decisiones para crecer en lo económico, empezar ese cambio laboral y poner un negocio propio. Atraviesas por una etapa de prosperidad, por eso te recomiendo no retroceder en ningún momento.

Tendrás días de mucha estabilidad con tu pareja y te sentirás de lo más seguro. A los solteros les llegará un amor muy compatible. Haz todos tus pagos y no dejes deudas pendientes para que puedas sanar tu economía. Vendrá un golpe de suerte con los números 23 y 31.

Cáncer

Seguirás con los festejos y te sentirás pleno en tu vida personal. Lo que alimenta a tu signo son los logros en cuestión laboral y económica para que tu ser interior se sienta lleno de orgullo. Viernes con mucho trabajo atrasado, llévalo a cabo sin tantos enojos y presiones para que después no te vayas a enfermar; mentalízate en todo lo que tengas pendiente y así obtendrás el mejor resultado.

Tu golpe de suerte será el domingo con los números 07 y 88. Sé prudente y no comentes nada de los demás, así te alejarás de chismes y malos entendidos.

No descuides a tu pareja que el amor se alimenta de hechos y detalles, así que son días para volverse enamorar. Cuidado con los problemas de insomnio; haz ejercicio en las mañanas para que tu cuerpo pueda descansar por las noches. Alguien de Piscis, Leo o Capricornio te buscará para darte una sorpresa amorosa.

Leo

Fin de semana para poner fin a todo eso que te estresa demasiado; considera que puedes controlar tus acciones pero no de quienes están a tu alrededor y eso te causa muchos problemas interiores. Se te recomienda no cargar con energías que no son tuyas y dejar que los demás sean como quieran en su vida; es decir, vivir y dejar vivir.

Tu signo busca la recompensa económica y eso está bien, pero también alimenta tu lado espiritual para que tu ser interior se sienta más pleno. Viernes para ponerte al corriente con tus pagos. Te invitan a un viaje por cuestiones de trabajo, ve, te ayudará a tener éxito en tus proyectos.

Un familiar te pedirá ayuda económica en estos días. Cuídate de problemas de alcohol y vicios, mantente saludable. Tendrás un golpe de suerte con los números 11 y 29. Alguien de un signo de aire te buscará para invitarte a un negocio, acepta, te irá de lo mejor. Haces mejoras en tu casa.

Virgo

Es tiempo de establecer prioridades en tu vida personal. Como tu elemento es la tierra, sueles ser muy sacrificado por los demás y te olvidas de ti, pero estos tres días podrás ordenar tus pendientes y consentirte para sentirte de lo mejor; así podrás tener éxito.

Evita dejarte llevar por ilusiones falsas y buscar un futuro más objetivo y constante para llegar al triunfo. Recibes la propuesta de un crédito este viernes, trata de no gastar demasiado y pensar en el ahorro. Tendrás un golpe de suerte con los números 05 y 40.

Cuídate de problemas de riñón o hígado, ve con tu médico. Un amigo te invita a salir de viaje, que la pandemia no detenga tus planes, tú eres muy saludable y tendrás doble fuerza espiritual en todo lo que realices.

Libra

Recibirás muchas sorpresas agradables y visitas de personas que viven lejos y eso te dará mucha alegría. Las energías positivas estarán muy presentes en tu vida laboral en estos días, por eso no dudes en poner un negocio que eso te hará tener más ingresos y progresar en tu vida económica.

Aléjate de los pleitos con amigos del trabajo, procura no darle tanta importancia a lo que dicen de ti, recuerda que si hablan es porque te estás haciendo notar. Sé más discreto en tus proyectos para que no te llenes de envidias.

Tendrás una sorpresa económica con los números 09 y 71. Cuídate de problemas de hígado graso e intestino, aprende a comer más saludable. Te busca un amor nuevo de Piscis o Sagitario que será muy compatible contigo. Eres el mejor en cuestión de política y comunicaciones, trata de tomar un curso para que te capacites más.

Escorpión

Haz a un lado las indecisiones en tu vida laboral, es decir que si no te sientes pleno en tu trabajo actual es momento de buscar otro y desarrollarte de la mejor manera. Tu elemento es el agua y eso hace que alcances el éxito en todo lo que te propones. Este viernes te llenarás de bendiciones y serás agradecido con el mundo espiritual para que te lleguen más triunfos.

Te viene un golpe de suerte con los números 12 y 30. Te invitan a la fiesta de un familiar, sólo cuídate y sigue protegiéndote que todavía estamos en pandemia. Arreglas asuntos de papelería por un cambio de escuela.

Tramitas tu visa y pasaporte para poder salir de viaje. En el amor seguirás con tu pareja pero ya no pelees y sé más paciente con las personas que amas. Tu punto débil en estos días será tu desesperación en cuestión de enojos sin razón, así que cálmate y piensa dos veces antes de hablar.

Sagitario

Fin de semana de mucho trabajo extra, pero considera que eso te hará tener ingresos económicos que no esperabas; eso sí, ordena más tu vida personal para que no te sientas tan presionado. Como tu elemento es el fuego, a veces esperas mucho de los demás y te sientes defraudado constantemente; también desarrollas sentimientos de culpa, por eso es mejor no esperar nada de nadie y sólo alcanzar lo que necesitas para ser feliz.

Debes ser más tolerante contigo mismo y con las personas que amas. Te llaman para salir de viaje en estos días. Cuídate de problemas de insomnio y dejar a un lado el celular para que no te quite el sueño. Un amor nuevo de Aries, Géminis o Acuario te invitará a pasear y será muy compatible contigo.

Viene un golpe de suerte en lo legal, es decir que si tenías algún trámite lo podrás resolver de la mejor manera y a tu favor. Tu mejor día será el domingo con los números 17 y 66. Te regalan una mascota. Es momento de tener una pareja para que tu mente no caiga en depresiones y no te sientas tan solo.

Capricornio

La suerte estará a tu favor. Atraviesas por una etapa de abundancia y te llegará un dinero que no esperabas. Recuerda que tu cualidad es ser muy bondadoso y hacer el bien a los demás y eso te hace recibir recompensas en tu vida. En estos tres días te llegará lo que tanto deseas.

Aléjate de los problemas con vecinos y compañeros de trabajo, ellos no son tu familia y están de paso, así que no te alteres por situaciones que no valen la pena. Cuídate de problemas de migraña y nervios, sigue con el ejercicio que eso te mantiene más saludable. Tendrás un golpe de suerte con los números 19 y 80.

Ya es tiempo de cambiar de casa y tomar la decisión de vivir un tiempo solo para que puedas madurar. Este domingo te invitan a un evento social y tendrás la oportunidad de ampliar más tus relaciones públicas. No descuides tu vida sentimental, trata de mantenerte enamorado y ser feliz que alguien de Piscis o Aries hablará de formalizar.

Acuario

Tendrás mucho trabajo que te dejará dinero extra, pero trata de ahorrar para que puedas cambiar de coche o comprarte eso que tanto deseas. Tendrás la suerte a tu favor gracias a que los astros atraviesan por la constelación de Orión y eso hace que te llegue la abundancia, sólo aléjate de las personas que no son buenas contigo y aprende a seleccionar mejor tus amistades.

Pon mucha atención este viernes pues te llegará una sorpresa laboral. Serán días con algunos problemas familiares, sé paciente y no caigas en provocaciones que ellos son de tu sangre y siempre están para ayudarte. Te invitan a salir de viaje este mes.

Reacomoda tu clóset para mover las energías que están estancadas. En el amor seguirás de conquistador pero nada estable. Te viene un golpe de suerte con los números 23 y 41. Los que están en pareja seguirán con planes de compromiso firme.

Piscis

Te sentirás un poco abrumado por todo lo que te paso durante la semana. Tu elemento es el agua y eso a veces te hace ser muy extremista y sabotear tu felicidad, por eso en estos tres días pon tu mente en modo positivo y salte a caminar en las mañanas soleadas para que las energías cósmicas positivas te rodeen con mayor fuerza.

Viernes para arreglar una auditoria y juntas con tus superiores del trabajo, sólo evita estresarte y verás que tendrás más productividad en todo lo que realices. Haces pagos de última hora de tu tarjeta de crédito. Te mudas para estar más cerca de tu trabajo. Cuídate de problemas del estómago y sigue con la dieta para que te sientas de lo mejor.

En el amor seguirás estable, conociendo personas, pero nada de compromiso. Te llega un dinero extra en la lotería con los números 01 y 89. Usa mucho perfume antes de salir de casa para cortar todo lo negativo que te pueda rodear.

Con información de MhoniNoticias