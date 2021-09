Conoce la lista de nominados a las principales categorías de los 73° Premios Emmy

Foto: Cnn Chile

Estados Unidos.- Un Juez desestimó la demanda de una mujer en contra del cantante Marilyn Manson quien hace algunos meses se dio a conocer , había sido demandado en varias ocasiones por agresión sexual.

El portal TMZ ha compartido dicha información en la que menciona que la demanda presentada por una persona anónima en 2011 fue desestimada.

El martes pasado, el magistrado Gregory Keosian falló a favor del cantante estadounidense al considerar que no hay suficientes pruebas del delito, además de que este ya prescribió.

Foto: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic. La mujer que presentó la denuncia no pudo poner en claro lo que sucedió.

Esto debido a que de acuerdo a un juez llegó a la conclusión de que la mujer que presentó la denuncia no pudo poner en claro lo que sucedió, debido a que esta afirmó que reprimió sus recuerdos de la presunta violación.

Luego de esta decisión se le otorgaron 20 días para volver a presentar de nueva cuenta su testimonio incluyendo lo ocurrido y lo que omitió a causa de su represión de recuerdos.

Los casos contra Manson comenzaron a salir luego de que su ex pareja, Evan Rachel Wood contó su experiencia con el cantante de rock en febrero pasado. “Comenzó a prepararme cuando era adolescente y abusó horriblemente de mí durante años. Me lavaron el cerebro y me manipularon para que me sometiera», mencionó.

Luego de esto la actriz Esmé Bianco también denunció a Marilyn por agresión sexual, abuso físico y trata de personas. Tras estas denuncias fue retirado de su sello discográfico y de toda acción musical futura que tuviera.

La más reciente aparición de Marilyn Manson se dio en medio de la escucha del álbum Donda de Kanye West hace un par de semanas.

Con Información 24 Horas.

