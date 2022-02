Conoce las propiedades que contiene el brócoli

México.– Descubre lo que te espera el presente miércoles 02 de febrero de 2022 de acuerdo a los horóscopos para los doce signos del zodiaco por la tarotista y astróloga cubana Mhoni Vidente.

Averigua lo que te espera en el ámbito del amor, salud, dinero, trabajo, familia y amistades y lo que los movimientos de los planetas generarán con las energías que están a tu alrededor. ¡No te los puedes perder!.

Foto: Diario Información

ARIES

Si te preocupa esa hostilidad que notas en tu pareja (y debería preocuparte), debes revisar el porcentaje de promesas que le has hecho contra el porcentaje de promesas que has cumplido. Vas a notar que hay una diferencia importante y que se justifica ampliamente su hartazgo.

De manera que cumple más, y deja de prometer. Nadie pone en entredicho tus acciones o tus órdenes. Esta sensación de vigilancia y de angustia nace de ti, y solo de ti. Es preciso que revises la manera en que haces las cosas, pues hay ciertos aspectos que (dentro, muy dentro de ti) sabes que no estás haciendo de la manera ideal.

A veces actuamos de la manera correcta, pero esos actos tienen consecuencias que se revelan negativas para otras personas. Es duro saberlo, pero el Universo está conectado en lo bueno y en lo malo. Lo importante es que hoy no cargues con culpa alguna por tomar las decisiones necesarias.

TAURO

Es un mal día para dar por hecho cualquier aspecto de tu relación, sobre todo si debe dirimirse si, en efecto, la persona a tu lado y tú ponen lo mismo en la misma medida. ¿Inviertes en tu relación tanto como invierte tu pareja? Contestar que sí a esta pregunta supone mentir un poco.

Para esas cuestiones que no terminan de decidirse ni en tu favor ni en tu contra, conviene un poco de ayuda extra, que provenga de ese espacio al que recurres muy poco debido a tu pragmatismo: tu vida interior y espiritual. Para pedir y recibir esa ayuda, todo lo que tienes que hacer es encender una vela azul esta noche.

Sueles ir más allá de lo que tu cuerpo puede rendir en cualquier aspecto: en el trabajo, en el ejercicio, en esos pequeños excesos que te permites en la comida y en la bebida… Es hora de cambiar eso, pues es imprescindible que también nutras y desarrolles tu vida mental y espiritual.

GÈMINIS

Tienes algo en la punta de la lengua desde hace días, y no encuentras la oportunidad para terminar de decirlo. Es algo vital para ti, y que supone clarificar situaciones entre tu pareja y tú. La verdad es que no vas a tener una buena oportunidad para decirlo: tienes que expresarlo hoy y sobre la marcha.

No siempre dos más dos son cuatro. En ocasiones la más ajustada de las jugadas puede salir mal, y no es culpa de nadie. El azar juega un papel en todo negocio, y es algo que debemos considerar. Lo que queda es levantarse y empezar de nuevo. Cada vez que ello sucede. Un pequeño fracaso no es el fin del mundo.

Tienes que seguir una mejor dieta. Las prisas y las demandas del día no son pretexto suficiente, pues al fin y al cabo es tu responsabilidad cuidar de cada aspecto de ti mismo. En tu caso, tu cuerpo es tu deber más sagrado, y debes ponerlo por delante de cualquier otra consideración.

CÁNCER

Ha sido un largo tiempo en el que se ha guardado silencio sobre un tema que debió discutirse desde el momento en que ocurrió. Hoy ese secretismo debe ser roto. Tú y tu pareja deben hablar sobre ese aspecto que ha causado heridas y distancia. Verás que solo hace falta el diálogo para arreglar todo, de una vez.

Es un buen día para repasar las reglas del negocio y comprobar si hemos estado haciendo todo bien, apegados a la norma. Todo ha sido ejecutado según lo escrito, pero hay detalles que se deben pulir y cuidar. Es preciso hacer esta revisión antes de que los errores terminen por ser de mayor consideración.

Nunca digas nunca. Debes conservar en el fondo de tu espíritu la capacidad de asombrarte a ti mismo. Es preciso que hoy saltes de tu asiento y te propongas hacer algo que, de natural, no harías. Esos arranques de espontaneidad te aseguran que la melancolía se mantendrá a raya.

Foto: Hola usa

LEO

Si has de invertir tiempo y esfuerzo en una empresa, que ésta sea tu pareja. No hay nada más importante, ni nada que merezca más tus afanes. Debes reconocer que le has dejado en segundo término desde hace unos meses. Nada está perdido: aún es tiempo de salvar la nave y llegar a buen puerto.

Quieres un método infalible para hacer tu trabajo, y no logras dar con él. Lo que debes saber es que ya lo conoces, y lo que pasa es que lo has pasado por alto. De manera que los astros te lo van a decir de nuevo: debes poner toda la pasión en lo que haces, y dejar de lado cualquier consideración secundaria.

La vida (esta, al menos) solo se vive una vez. Solo esta vez podrás disfrutar de estos cielos, de estas noches, de estas flores… De modo que sal. No podrás sentirse como parte del mundo si no te atreves a habitarlo en toda su grandeza. Deja tus miedos a la opinión de los demás, y vive con toda la intensidad con la que no te has atrevido.

VIRGO

Es tiempo de observarse, de verte tal y como lo haría tu pareja. De reconocer cómo hablas y sobre qué temas, de ver cómo ayuda o no en los deberes cotidianos, de reconocer si eres un colaborador y una carga… Debes hacerlo, pues tu pareja te observa. Debes hacerlo antes, para emitas tu propio juicio y realices las correcciones necesarias.

Hay mucho en juego, y varios aspectos de esta batalla van a decidirse hoy. De modo que es mejor que salgas con toda la fuerza de la que eres capaz y con tus mejores talentos a la vista. No puedes seguir aplazando un choque que es inevitable, pero que, si ganas, va a decidir a tu favor más ingresos, más clientes.

Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y eso vale con tu salud, por encima de todo. De modo que aplica la mejor medida para tu bienestar que puedes implementar: la prevención cotidiana. No dejes que la falta de disciplina te afecte en lo que tiene que ver con tu alimentación y el ejercicio.

LIBRA

El amor debe ser algo ligero, que no pese sobre nuestros actos y sobre nuestras decisiones. Tal vez este exceso de respeto, esta necesidad de consultarse todo, que han impuesto tu pareja y tú está acabando con la espontaneidad necesaria para que el amor tenga lugar. Hay que dejar más espacio para la sorpresa.

No es sencillo reinventarse, empezar de cero, pero cuentas con todo lo que hace falta para conseguirlo. Tal vez sea necesario cambiar de rubro y de materia de trabajo, pero es una jugada cuyo riesgo es menor que la inercia a la que vas a estar obligado si sigues insistiendo en la misma parcela.

Hay que abrirse más. La gente, en su variedad y vitalidad, nos transmite y nutre con energías de toda índole, pero que expanden las potestades magnéticas que nos impulsan. Necesitas el toque de la gente, no importan los desengaños del pasado. Deja de escudarte de las relaciones: necesitas el contacto la gente.

ESCORPIO

El recuerdo de una persona del pasado llega para separarlos. Y eso no debería ocurrir. Ambos saben que no hay una persona en el mundo que pueda dañar su unión. ¿Por qué temer a este intruso? Hay que recibirlo con la casa abierta y con toda amabilidad. Él solo va a comprender que este no es su lugar.

Es tu turno. Los otros ya han demostrado lo poco que comprenden el negocio, y que sus esfuerzos solo les hacen girar en círculos, sin una idea firme ni un método probado. Aplica toda tu experiencia a problema, y vas a descubrir que tienes la solución necesaria. Eso sí: debes reclamar todo el mérito.

No es un buen día para arriesgarte con los elementos. Las principales enemigas de tu equilibrio metabólico están desatadas, y pueden hacerte daño. No quieres pasar unos días en la cama, así que es mejor no salir por hoy. Realiza todas tus tareas a distancia, y haz oportunamente las llamadas debidas.

Foto: Extra

SAGITARIO

El amor no puede ni debe medirse con proyecciones económicas. No puedes saber qué tanto crecerán o si será el amor justo lo que va a impedirles crecer como entes profesionales. Si lo que deseabas eras un socio, este no era le mejor lugar para obtener. En cambio, tienes alguien que te ama, y eso es mucho mejor.

Estás cansado de salas de espera, de entrevistas y de que el teléfono no suene. Pero no te preocupes más: hoy llega ese llamado deseado, aunque no por teléfono. Vas a obtener lo que deseas, desde uno de los sitios a los que acudiste. Tus esfuerzos, lo vas a ver no van a ser en vano.

Hay que atender a esos pequeños cansancios que te sacuden después de comer y de hacer ejercicio. Debes ser más atento e la vigilancia de tu presión sanguínea: recuerda que tu corazón es fuerte, pero delicado si no lo prestas la atención y los cuidados debidos. Como primera medida, hay que comer menos sal.

CAPRICORNIO

Hay más de un motivo para celebrar, pero es importante que no se te pierda el aniversario que tiene lugar hoy. Tu pareja es quisquillosa con las fechas especiales. Abundan para ella. De modo que haz todos los arreglos para esa pequeña celebración. Recuerda que de los detalles se entreteje el amor más sólido.

No dejes que una mala experiencia te cierre a una buena oferta. La persona que te la hace te fallo en el pasado, pero regresa con toda la buena intención de saldar su deuda y resarcirte. Estrecha la mano que se te ofrece y acepta el trato. Va a ser beneficioso para ti, y va a darte más de lo que te imaginas.

Esperas a que alguien más venga a sacarte de tu inmovilidad, pero eso no va a suceder. Eres la única persona que puede animarte a salir de este círculo vicioso, y la única que puede sacarte de él. Temes al esfuerzo que implica, pero lo cierto es que no se puede demorar por más tiempo. Es hora de activarse.

ACUARIO

Hoy habrá un giro de las circunstancias que te va a hacer cuestionar decisiones que has tomado sobre tu pareja. Notarás que les has dado muy poco espacio para elegir a las personas que amas, y es que es necesario corregir esa situación, pues el amor debe construirse entre dos, y todo lo que de él emane.

Te sientes como si llevarás una camisa de fuerza, algo que te constriñe y no te deja fluir con libertad, ser la persona que tienes que ser para conseguir más productividad. Eres un innovador por naturaleza. Tus superiores no lo comprenden, y prefieren ejercer la disciplina sobre de ti. Debes hacerles ver su error.

Vives bien y te agrada la forma en que te concedes caprichos a ti mismo (sobre todo en cuanto a tu alimentación), pero lo cierto es que te solapas abusos y excesos hacia tu cuerpo. Eso debe terminar. Es hora de poner en tu vida esa disciplina que no has sabido dar hasta ahora, y respetar el control sobre tu cuerpo.

PISCIS

No pretendas decir la primera palabra, ni tampoco la última. En el interior de una pareja deben escucharse ambas voces con la misma fuerza y con el mismo respeto. No por hablar más o con mayor desenvoltura tienes la razón. Es hora de que tu pareja se exprese con total libertad y sin freno.

No hay un límite cuando se trata de comprometerse con las propias pasiones. Amas lo que haces y eso provoca que no sepas de horarios o de descanso. Sin embargo, por mera salud mental, es necesario que frenes y te organices mejor. Debes dedicarte tiempo para el ocio y el descanso.

Los pensamientos negativos llaman a tendencias negativas. Para salir de ese espacio en el que te sientes empantanado, es necesario que desde tu actividad mental misma produzcas luz. De modo que visualízate en un futuro brillante y prometedor, al inicio de cada día, en el que todas las cosas buenas que deseas ya habrán ocurrido.

Foto: Vogue

Con información de MhoniNoticias