Conoce los efectos afrodisíacos del chocolate

ARIES

Los bienes son los bienes, y el amor es el amor. No hay una regla sobre lo que cada uno tiene: si debe volverse mutuo, si cada uno debe conservarlo… Lo que hay que hacer, si no estamos seguros de la duración de la pareja, es sentarnos y platicar qué es lo que haremos: un solo patrimonio o dos. Es una decisión esencial.

Aunque a tu alrededor todo parece esta en llamas, debes estar tranquilo. Tu mundo no se va a sacudir, y podrás seguir desarrollándote y creciendo. Ten fe en ti mismo, y no te desvíes de la senda que te has marcado. Avanza con seguridad, sin distraerte ni volver sobre tus pasos. Vas a prevalecer.

Hay una luz dentro de ti que nadie puede tocar y mucho menos arrancarte o apagar. Esa luz es tu esencia. Va a mantenerse sin importar los cambios a tu alrededor ni las personas que te rodeen. De modo que no te sientas amenazado por las tendencias a tu alrededor. Eres fuerte y están bien firme sobre tus pies.

TAURO

Hay que pasar por encima del orgullo personal, al menos en este día. Hay discusiones que es mejor no tener, sobre todo si implica que dos personas que se aman se enfrenten por cuestiones que es mejor olvidar. De modo que guarda esos reproches, haz como que no pasado nada, y que el amor siga adelante.

No expongas tu salud por trabajar unas horas más. Lo que vas a sacar no justifica el daño que podrías recibir. El descanso y la desconexión son necesarios para seguir siendo productivo, y lo que haces al sobrecargarte de trabajo es ir en contra de tu propio futuro. Lo mejor es que, hoy por hoy, digas que no.

Los diques contienen agua, lodo, emociones… Aquello que llevas dentro están a punto de romperse. El peso de los recuerdos y de la memoria que reprimes es excesivo. Hay que dejar soltar, que hay que dejar ir, perdonar y olvidar. Es necesario que dejes toda esa carga para seguir adelante.

GÉMINIS

Este es un día en que el que no cuentan las promesas, sino lo que podemos dar y hacer. Han sido demasiadas veces las que has dicho que harías cosas que no tenías la intención de hacer. Y eso desgasta. Es el día para empezar a demostrarle a tu pareja que esta vez estás dispuesto a poner lo que hace falta con hechos.

No dejes que sean otros los que se lleven el mérito de tus esfuerzos y de tus afanes, pues no ha sido sencillo levantar todo este tinglado a solas. Hay que ser humilde, pero hasta cierto punto nada más. Tienes que reclamar lo que es tuyo por derecho, y ese reconocimiento lo es.

No hay que guardar las cosas sin decirlas, pues ello te llena de una negatividad que puede convertirse en rencor. Tienes que entrenarte poco a poco en el arte de la oportunidad, de decir a quien lo merece lo que debe escuchar en su justo momento. Ponlo en práctica y verás el gran cambio que se opera.

CÁNCER

Tu pareja espera una señal de tu parte. La de que has entendido sus reclamos, la de que has comprendido al fin sus verdaderas necesidades. No puedes dejar de darle lo que pide, pues es lo justo y lo necesario. Es necesario que te comprometas, y que demuestres que estás en un proceso de cambio.

Es un buen día para que pongas orden en la contabilidad, que es un verdadero caos. Solo con un claro flujo de la procedencia de tus ingresos y de su destino podrás tener el necesario control sobre tu patrimonio. Es imprescindible que lo hagas cuanto antes y sin pretextos de por medio.

Evita ese abuso del teléfono móvil, que pone una barrera entre los que te rodean y tú mismo, además de que afecta a tus ojos y a tu concentración. Hoy es un buen día para que hagas un ayuno de teléfono, y disfrutes de la vida y de los que te rodean, al natural y en directo.

LEO

Quien habla más fuerte no se gana la razón. Tienes la costumbre de confundir volumen con inteligencia, pero eso no te concede la victoria y mucho menos te hace una persona más hábil. Solo eres más ruidoso y más elocuente, pero sabes bien que con ello ocultas el hecho de que te sabes en un error.

No hay que sentirse menos antes una competencia poderosa. Sin duda tu rival posee más recursos y experiencia, y ha sabido sacar mayor partido de sus privilegios. Pero te olvidas de un hecho esencial: tú representas lo nuevo en tu sector, estás en el principio de tu carrera, y eres imbatible.

Este es un buen día para reflexionar sobre las cosas que te hacen daño y combatirlas. La mayor de ellas es la angustia que siempre te posee cuando se trata de las relaciones personales. La única manera de perderle el miedo a la gente es salir y mezclarte con los demás. Es la única manera de erradicar la angustia que los demás te producen.

VIRGO

Una relación es un espacio en donde siempre hay espacio para lo improbable. Por ello no hay que rendirse ante la rutina, pues es la mayor enemiga de esos milagros. Cada día que no resignamos a ser lo que la sociedad no demanda, y nada más, estamos matando un poquito más al romance, y a la vida a la que nos anima.

Este es un buen día para poner sobre la mesa lo que cada uno de los miembros de tu equipo y tú han puesto en este proyecto. Hay que aquilatar cada contribución, y ofrecer a cada cual una retribución equivalente. Es hora de demostrar que quien ha dado más en todo este tiempo has sido tú.

Es mala idea abusar de cualquier sustancia o alimento. Tienes que dejar de ver estas recurrencias como una travesura, pues solo estás consiguiendo un daño invisible, pero que opera bajo la superficie y algún día saldrá a la luz. La disciplina es el sinónimo de un cuerpo sano, con todo en orden.

LIBRA

Cada vez que tomes una decisión, relacionada con tu trabajo o con tu formación, debes hacerla por ti y solo por ti, y de ninguna manera debes sentirte egoísta por ello, pues en la medida que crezcas y avances en la vida, podrás hacer más por tu relación y por tu pareja. Aquello que inviertas en ti será en beneficio de los dos.

Es una buena temporada, y lo seguirá siendo, mientras ni te cruces de brazo ni delegues en otros tus responsabilidades. También es importante que ese extra ganado no se vaya en celebraciones. Debes invertir en tu crecimiento, pues los astros te han concedido esta ventura para que puedas enfrentar mayores retos.

Nadie puede decirte que exageras en cuanto a los cuidados que tienes para contigo mismo, pues ningún cuidado es exagerado. De manera que no escuches a esas voces que insisten en reglar tu vida. Sigue en la senda en la que te has comprometido con tu persona, y haz oídos sordos a las palabras necias.

ESCORPIO

Este es un buen día para aclarar ese pequeño malentendido que ha estado sembrando discordia entre los dos. Cuando problemas así surgen, el mejor remedio es resolverlo de inmediato, pues de otra manera estos pequeños entredichos crecen y se convierten en una amenaza para la raíz de amor.

Para que tu equipo se entrega en la medida en que puede hacerlo, de verdad y de manera eficiente, es necesario que cada uno de sus miembros tenga una causa común. Debes establecer una misión y una visión con la que todos puedan identificarse y a la que puedan entregarse. Una sola meta, un solo equipo.

Tienes que dejar de lado la soberbia y seguir de una vez por todas las recomendaciones de tu médico o de ese especialista al que acudiste, y al que has ignorado. Tenemos herramientas para sanarnos, eso es un hecho, pero a veces es necesario un poco de ayuda realmente profesional.

SAGITARIO

Este es un buen día para recuperar un poco de la sensualidad que las prisas de la vida están dejando rezagada. El amor se renueva cuando dos se besan, y todo el juego comienza de nuevo. De manera que hay que dejarlo todo a un lado, y mirarse de frente como los ojos que nos hicieron enamorarnos.

Hoy es otro día de espera. Y esa espera es parte del trabajo de hacer dinero. Tu tiempo y paciencia serán recompensados: no debes abandonar y mucho menos intentar apurar las cosas, pues eso podría ser contraproducente. No te retires ni te des por vencido: todo lo que has entregado te será devuelto con creces.

Descuidas tus oídos, y son una parte esencial de tu cuerpo. Tienes que dejar de escuchar la música tan alta y evitar trabajar en condiciones que dañen tu capacidad de escucha. Además, brinda a tus oídos una adecuada higiene. Cuidado con el agua cuando nades y te des duchas.

CAPRICORNIO

No espíes a la persona que amas y te ama. La falta de confianza es, en el fondo, una traición que no se merece, y que debes evitar a toda costa. Llegará el momento en que te revele lo que ocurre, y en que te darás cuenta de que todos tus temores eran infundados. Hasta ese momento, respeta su intimidad.

Hoy es uno de esos días en los que los problemas se magnifican y te pueden llevar a tomas decisiones apresuradas y equivocadas. Tienes que dejar que la pasión del momento se desvanezca, para que de esa manera tengas mejores puntos de referencia. Evita tomas decisiones hoy.

Busca a tu alrededor a las personas que pueden darte eso que necesitas: apoyo emocional, palabras de aliento, una guía para ser mejor… Y sal de ese círculo que solo ha servido para hacerte sentir más a solas. Los buenos maestros no abundan, y es fácil que los confundamos con los malos.

ACUARIO

Este es un día en que tu paciencia va a ser puesta a prueba. Tu pareja va a retomar el contacto con una de sus parejas anteriores, una sobre la que tienes resquemores y sospechas. Es mejor que no intervengas, pues se trata de un proceso de cierre de tu pareja, y debes respetarlo. A final seré de beneficio para tu relación.

Puedes dejar en manos de otros miembros de tu equipo esas pequeñas responsabilidades que no te dejan tiempo para proyectar una expansión o nuevas metas para tu negocio. Debes tratarte a ti mismo como el estratega que eres, parte esencial del éxito de este emprendimiento. No te vendas por menos.

Las palabras puedes lastimar, y a ti te hacen daño, cuando son dichas con irresponsabilidad y sin mesura. Hoy van a decirte cosas injustas, que van a bajar tu ánimo del todo. Sin embargo, no debería ser así. Al final de cuentas, las palabras tienen peso por la dignidad de quien las profiere. Y en este caso no hay ninguna.

PISCIS

Cuando dejas que una relación llegue a la rutina, todo comienza a desmoronarse. Este es un día para revitalizar tu relación, pues tanto tu pareja como tú habéis ido amurallando vuestros corazones y la comunicación y el afecto no fluyen con naturalidad. Lo primero es derribar esos muros: esta mañana hay que fundirse en un abrazo.

Este es un día para considerar qué nuevas parcelas puedes abarcar. Viene un tiempo que será propicio para el crecimiento y debes estar preparado. Pero no hay un crecimiento exitoso sin un plan de antemano. ¿Hasta dónde quieres llegar? ¿En dónde más puedes ser productivo? Es tiempo de ponerlo por escrito.

Eres quien marca el límite, en todos los casos. El límite de lo que tu cuerpo puede dar y el límite de hasta dónde debe llegar. No te exijas imposibles, pues puedes llegar a un punto en el que lastimes. El buen estado de tu cuerpo también pasa por reconocer sus posibilidades, y en ponerlo a punto con base en ellas.

