Conoce los estrenos de Netflix para agosto

México.- El ex Académico y participante de Guerreros 2021, Raúl Sandoval hizo tremenda revelación, comentó el por qué terminó su amistad con el conductor de chismes del espectáculo, Daniel Bisogno; dijo que el conductor de Ventaneando lo acosó sexualmente y no se disculpó por ello.

Durante una entrevista con el programa ‘Chisme No Like’, informó que en un principio los medios de comunicación especularon que su distanciamiento fue porque Raúl Sandoval inició una relación con Fran Meric, exnovia de Daniel Bisogno.

El acoso de Daniel Bisogno a Raúl Sandoval

En algún momento de la plática, los entrevistadores le mostraron una noticia muy vieja en la que Bisogno dijo que no tenía ningún problema con Meric porque había tenido un encuentro sexual con Sandoval. Ante esto, el cantante soltó una carcajada y afirmó que la realidad es otra.

«Sí, fuimos muy amigos. Primero, esto es muy raro, porque los chismes que a mí se me achacaban antes de casarme eran de mujeriego. En primera, pues voy a aclarar: Yo no tengo nada en contra de la comunidad gay, pero yo no soy gay y si lo fuera, la última persona en la que me fijaría sería Bisogno, por todo lo que he visto de él como ser humano», aseguró.

Raúl Sandoval señaló que tras su paso por ‘La Academia’ mantenía una buena amistad con Daniel Bisogno. Sin embargo, todo cambió cuando en una fiesta le faltó al respeto, pues le tocó sus partes íntimas.

«Yo valoraba mucho la amistad de Bisogno, él siempre me apoyaba, decía cosas buenas de mí en los programas. Entonces, yo valoraba mucho esa parte. Independientemente de que me invitaba a reuniones, yo me sentía apreciado, valorado», dijo. «Y en una fiesta, una vez, con su actual esposa, que en ese tiempo era su novia, pues estamos reunidos ahí, yo creo que se le pasaron las copillas o algo y él tuvo una falta de respeto hacía mí: Me tiró un agarrón de nueces con la mano medio escondida, me tiró un agarrón en mis partes», agregó.

¿Qué fue exactamente lo que pasó?

Según lo contado por Raúl Sandoval, estaban varios hombres cerca de una pared platicando y tomando. De repente, el cantante sintió algo raro en su pantalón y se percató que fue la mano del conductor de televisión. Inmediatamente se quitó y mencionó que no lo golpeó porque era su amigo.

«La verdad me sentí ofendido y me fui de la fiesta, no le pegué un chin&*#@$o porque, pues era mi amigo, pero al mismo tiempo me fui confundido. Trataba de entender como la situación. Si se me pasaron las copas le llamo al otro día para disculparme y a lo mejor termina esa relación, pero por lo menos das la cara», declaró.

Al final, Raúl Sandoval comentó que nunca recibió una disculpa por parte de Bisogno. Un mes después se reencontró con Fran Meric y decidió casarse con ella, pues se dio cuenta que a Daniel no le interesaba arreglar las cosas.

Las declaraciones de Raúl Sandoval inician en el minuto 09:08:

