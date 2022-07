Conoce los síntomas del virus de Marburgo; responsable de la muerte de más de 3 mil personas en África

México.- Descubre lo que te espera el presente lunes 18 de julio de 2022 de acuerdo a los horóscopos para los doce signos del zodiaco por la tarotista y astróloga cubana Mhoni Vidente.

Averigua lo que te espera en el ámbito del amor, salud, dinero, trabajo, familia y amistades y lo que los movimientos de los planetas generarán con las energías que están a tu alrededor.

ARIES

En el amor no hay maestro, no hay guía, no hay método. Te toca a ti ir descubriendo sobre la marcha sus reglas y sus exigencias. Y es que, al final de cuentas, se trata de mantenerse a la par, de cerrar un frente común contra las intemperies de la vida. Las discusiones, inevitables, son parte de ese aprendizaje.

Hoy es un día que debe ser el último en que toleres a la mediocridad como la medida de tu empleo. Es tiempo de salir de este círculo vicioso que no te permite crecer, y a lanzarte a buscar lo que será el siguiente paso en tu vida, en ti carrera hacia la cima de tu realización. No importa a qué debas decirle adiós.

Hoy sientes que llevas sobre de ti más peso, y no te equivocas. Has cometido algunas omisiones en fechas pasadas que ahora pagas. No te obsesiones con ello, pero sí toma las medidas necesarias para eliminar esos kilos de más. No se trata de responder a un ideal, sino de sentirte a gusto contigo misma.

TAURO

Esperarlo todo se puede parecer a esperar nada. Tu pareja lo espera todo de ti, y ese es el problema. Todo lo que tiene que ver compromiso y con tu pareja parece a punto de suceder, pero nunca acaba por ocurrir. Es hora de ir, paso a paso, cumpliendo con tu palabra. Tu pareja llevará buena nota de ello.

¿Quién conoce la fórmula del éxito? Nadie. O casi nadie. Tu signo la lleva tatuada en su alma y sobre su corazón. Es de hecho una sola palabra: Pasión. Ese es el toque que, por cumplir a las prisas, estás perdiendo, y que es urgente que recuperes de una vez por todas. Pasión: nada más, nada menos.

Este es un buen día para sanear el ambiente de tu casa. Coloca en los armarios y en los rincones pequeños sacos con flores aromáticas secas y pequeños cristales de cuarzo. Absorberán toda la negatividad, y serán un escudo poderoso contra toda envidia con la que te puedas topar en estos días.

GÉMINIS

Hoy tienes que reconocer que has sido demasiado duro con tu pareja y deberás dar un paso atrás en tus decisiones. Vas a escuchar a alguien que va a poner las cosas claras, y va a hacerte evidente que te equivocaste en esa última decisión que tomaste. No temas pedir disculpas, pues al final de cuentas es de sabios cambiar de opinión.

No dejes que te dejen fuera de este proyecto, y mucho menos que te escatimen el reconocimiento por tus ideas, que fundamentan todo este nuevo emprendimiento. Es ineludible que reclames ese reconocimiento, pues de otra manera este será el primero de muchos tragos amargos. Debes defender tuyo.

Este es un buen día para fortalecer la parte más delicada e importante de tu cuerpo: tu corazón. Con este fin es tiempo de retomar el ejercicio. Y esta vez debes ser muy consciente de que no puedes volver a abandonarlo, pues cada vez será más difícil llegar al nivel de equilibrio físico.

CÁNCER

El amor nos ayuda a valorar lo bueno y a sobrevivir a lo malo. Para que su magia se produzca, ambas partes deben estar presentes. Tienes que dar más de ti, en forma de tiempo y presencia, pues tu pareja lo necesita. Si no estás ahí, si no estás en el amor, la brecha que se ha abierto entre los dos va a seguir creciendo.

Este es un buen día para hacer inventario de tus fortalezas y de tus debilidades. Tienes grandes planes de expansión y de diversificación, y la manera de poder avanzar con ellos es saber en dónde estás y con qué cuentas. Conocer a ti mismo, a tus herramientas y a tu negocio es el principio de esa estrategia.

Disfrutar de tu cuerpo es el primer paso para un equilibrio saludable. Tienes que realizar un rito que, cada mañana, despierte todos tus sentidos y potencie su alcance. De manera que apenas despunte el sol, antes de salir a tus obligaciones, prueba, toca, huele, observa y escuchar… Ten un primer contacto con objetos que deleiten a todos tus sentidos.

LEO

Las promesas se hacen para cumplirse, y no para ganar tiempo. Tienes que arreglar este problema entre los dos no con vanas promesas, sino con compromisos reales, que puedas y desees cumplir, pues de otra manera se encontrarán de nuevo en el punto de partida. Ante todo, la honestidad, o no podrá haber fe en el futuro.

La imaginación es el límite cuando se trata de resolver problemas. De manera que no debes temer, pues si hay algo de que cuentas con creces, eso es la creatividad. Lo importante es que no te sientas avasallado por las circunstancias, y que ante todo observes a esta situación con ojos atentos, de cirujano.

Sal de tus ambientes y abandona tu zona de confort. La única manera de salir de este letargo es darte a ti mismo una sacudida que encienda tus sentidos. Y la manera de conseguirlo es haciendo algo que no sea habitual en ti. Una posibilidad: acoge esa posibilidad de hablar ante un nutrido público.

VIRG0

Los días corren como caballos sobre las colinas, sobre todo cuando eres feliz. No pierdas más tiempo, que se te va entre los dedos. El trabajo y las obligaciones cotidianas son, sin la menor duda, ineludibles, pero no pueden ser pretexto para restar dedicación al amor. Organiza mejor tu tiempo.

Es tan importante aprovechar una oportunidad como reconocer donde ya las hay. Ese empleo o ese negocio te han dado todo lo que podían dar. Y eso es bueno, pero no puedes seguir intentando revivir un tiempo que ya ha pasado. Es hora de ir en busca del siguiente reto, al que sabrás sacar rédito.

Tu corazón necesita de cuidados extras, sobre todo en la dimensión emocional, un aspecto que cuidas muy poco. Esta noche reúne pétalos de diversas flores y déjalos flotar en el espejo de agua mientras duermes. Este pequeño rito limpiará de energía negativa a tu ambiente, y será de beneficio para tu corazón.

LIBRA

Cada comida debe ser una celebración del amor y de tu pareja. Deja de pedir comida, al menos por hoy, y cocina para la persona que amas, pues el ingrediente secreto que se pone en todo platillo que preparamos es esencial en la vida: el calor del amor verdadero, que cuida y procura.

Es un día para enfriar las cosas, pues estás esforzándote demasiado sin saber si lo que entregas va a redundar en buenos frutos. Es preciso comprobar si la semilla ha sido plantada en donde debe estar, y dar tiempo a que los zarcillos se levanten. También las esperas son parte del trabajo. Y muy importantes.

Sueles hacer ejercicio de una manera salvaje, que no concede tregua ni descanso, pues te gusta probar tu cuerpo a cada momento. Eso está muy bien para sentirte invencible y dinámico, pero te ayuda poco a mejorar tu estado general. Necesitas un programa de ejercicios y, tal vez, un entrenador personal.

ESCORPIO

Hay cosas importantes y cosas verdaderamente importantes. Es vital que, dentro de tu relación de pareja, no las confundas entres sí. Por ejemplo: esos celos que te despierta que tu pareja sea atenta con otras personas, son importantes. Pero es más importante que evites que se conviertan en un tema de discusiones.

Cada día debes ser consiente del avance hacia tus metas. Y es perfectamente válido que celebres y te sientas orgulloso por cada etapa cumplida. Dividir el ascenso en etapas es la manera más inteligente de avanzar hacia el bien mayor. Y que cada paso que cumplas vea su merecido festejo.

Te has planteado bajar de peso y mejorar en todas las formas a tu salud. Y eso está muy bien. Pero lo has hecho con estimaciones al aire y sin un plan que dé rigor a tus metas, Es mejor que acudas con un especialista que te ayude a darle coherencia a tus planes, y que con ello los haga posibles.

SAGITARIO

Hay que saber decir que no cuando las situaciones te rebasan o sencillamente no quieres participar de ellas. Incluso cuando tienes una pareja: estás en tu derecho de no acudir a los espacios que te hacen sentir ajeno o como un intruso. Explícalo a tu pareja y entenderá tu punto de vista.

No hay una fórmula mágica que garantice el éxito en esta o en aquella empresa. La incertidumbre es parte de todo trabajo. A pesar de ella, debes ir con la frente en alto y con la mejor voluntad de hacer que las se cumplan. A veces, como hoy, no cuentan las circunstancias adversas, sino la fe con las que las enfrentamos.

Hoy es el día para despertar. Hoy debes abrir los ojos y reconocer aquellas partes de ti mismo que se podrían mejorar, y por los que no haces nada. Tu cuerpo es tu templo más sagrado. No tiene caso cuidar todos los demás aspectos de tu vida, si tu cuerpo sigue desatendido. Es un buen día para retomar su cuidado.

CAPRICORNIO

¿Tu pareja tiene el mismo nivel de compromiso que tú? En este momento, sin lugar a dudas, eres el que más pone en esta relación, pero te olvidas de la esencia del amor. Se trata de un proceso en el que todo cambia a cada instante, y el que más ama se convierte ahora en el que se deja amar, para que los papeles se inviertan.

Das por hecho que eres el mejor en lo que haces, y te pones por las nubes en lo que a tarifas y costo se refiere. Desde luego, eres excelente, pero valdría la pena que te pensases bien si esta idea le hace bien a tu negocio. Ser un auténtico lujo no siempre es rentable, y es mejor tener una base extendida de clientes.

La arrogancia hace daño, sobre todo cuando viene de los que amamos. No temas decir lo que piensas por ser censurado, ni tampoco te culpabilices por sentir ese rechazo. Se la persona que eres, pues eso es lo justo, y deja de lado a lo que no saben apreciarte, ni a tus conocimientos espirituales.

ACUARIO

La justicia en una relación comienza porque todo lo que se planifique debe incluirlos a los dos. El futuro, cuando amas a alguien, es un Paraíso posible diseñado para ser habitado por dos. De modo que hacer planes que no involucran a tu pareja puede verse como una especia de traición.

Te enteras de que alguien muy cercano ha cometido una traición. O por lo menos ha beneficiado a tus rivales. ¿Qué es lo que debes hacer? Por fortuna, en términos de dinero todo se limita a cuánto se gana y cuánto se pierde. Y en este caso tú no has perdido nada, y esa persona y tu competencia no van a ganar nada.

Hoy tienes que considerar seguir una guía para estar mejor. Considera acudir a un nutriólogo, contratar un entrenador personal o acudir al especialista que te ayude a avanzar a un estado de mayor bienestar en cuanto a tu cuerpo y tu mente. Has llegado hasta donde podías hacerlo por tu cuenta.

PISCIS

Hoy te levantas con la idea de que el amor es un campo de batalla… y eso es un gran error. Crees que es normal que tu pareja y tú deban disputarse cada espacio físico y emocional, cada decisión y cada logro. Deben reencauzar la manera en que se relaciona: el amor es pura cooperación.

Es importante que des con la solución exacta en cuanto a ese tema pendiente. Te corresponde a ti y solo a ti demostrarte tu valía y creatividad al dar con el remedio a las pérdidas que han debido enfrentar. Los astros lo ponen en tus manos porque, al final de cuentas, se trata de un reto que sabrás enfrentar.

Hoy es un buen día para retomar tu cuidado físico, para volver al gimnasio y a las prácticas necesarias para poner en orden tu cuerpo y ayudar a tu metabolismo. Nunca es tarde para retomar tu proyecto más importante: darle a tu salud el espacio que debe tener como tu mayor prioridad.

Con información de MhoniNoticias