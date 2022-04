“Constellation Brands generará 2 mil empleos directos y 10 mil indirectos; serán beneficiadas familias de toda la región”: Patricia Lobeira

Xalapa, Ver.- La efectividad de la actual policía estatal es tal que ahora los ayuntamientos “se pelean” por tener a estos elementos en sus municipios, aseguró el secretario de Seguridad Pública en Veracruz, Hugo Gutiérrez Maldonado.

Este viernes, durante la celebración del Policía Veracruzano, el titular de esta dependencia enalteció a sus elementos a quienes recomendó conservar la confianza que dan a la población y a las autoridades en esta entidad:

“Cuando yo llegué, muchos alcaldes, muchos ciudadanos no querían la presencia de ustedes, ahora se pelean porque se los mande y eso lo puede decir toda la gente desde que yo llegué, que los alcaldes ahora se pelean porque ustedes estén. No pierdan eso, no pierdan la confianza que se están ganando con la ciudadanía”.