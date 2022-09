Constellation Brands presenta programa educativo El Valor de Educar en Veracruz

Veracruz, Ver., 6 de septiembre de 2022.- Constellation Brands (CB) anunció el inicio de su programa El Valor de Educar para Veracruz con el cual se entregarán 500 “Becas Constellation Brands” a alumnos de educación media superior y superior veracruzanos que les permitirá continuar sus estudios, además de participar en los talleres de desarrollo comunitariocomo parte de la promoción para su crecimiento humano y el reconocimiento de sus habilidades y capacidades.

El Valor de Educar tiene el objetivo de contribuir a mejorar el bienestar y calidad de vida de los estudiantes y sus familiares que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.

El evento de presentación y lanzamiento de convocatoria, además de vecinos de la entidad y representantes de escuelas primarias del predio Nevería de la Ex Hacienda Santa Fe, en el que se ubicará la cervecería de la empresa, tuvo la asistencia de directores y rectores de las escuelas participantes en la iniciativa; de Zenyazen Escobar García, Secretario de Educación; Juan Carlos Contreras, Secretario de Medio Ambiente; Enrique de Jesús Nachón, Secretario de Desarrollo Económico y Portuario; Patricia Lobeira Rodríguez, Alcaldesa del municipio de Veracruz; Nina Mayagoitia, Vicepresidenta de Comunicación y Responsabilidad Social de CB; Bernardo Martínez, responsable de la inversión en el Sureste de México de CB, y Daniel Baima, Presidente de Constellation Brands en México.

Durante 6 meses, las 500 becas estarán destinadas al pago de colegiaturas, gastos mensuales escolares y de manutención para estudiantes de nivel medio superior en bachillerato general y técnico, y para los de educación superior en programas educativos y carreras seleccionados los cuales se definirán de acuerdo con la demanda laboral de la región.

Asimismo, El Valor de Educar contará con la organización y ejecución de talleres dirigidos a los becarios, maestros y padres de familia con contenidos y herramientas para la promoción del desarrollo humano, reconocimiento de habilidades y capacidades, así como de la competencia aprender a aprender.

Además de una equidad de género en la distribución de las becas, las condiciones para el otorgamiento y mantenimiento de estas a considerar serán, entre otros, la necesidad socioeconómica, promedio de calificaciones superior a 7.5, ycondiciones de vulnerabilidad, priorizando a aquellos solicitantes que presenten alguna discapacidad, que pertenezcana una etnia o grupo marginado, o que sean madres o padressolteros.

El proceso de preselección se realizará de manera imparcial, a través de una plataforma tecnológica en la que los jóvenes podrán hacer su solicitud. La asignación final de las becas se efectuará por un Comité de Becas integrado por la Vicepresidenta de Comunicación y Responsabilidad Social, elVicepresidente de Operaciones, el Vicepresidente de Proyectos de Capital y el Director de Construcción del Proyecto de la Cervecería de Constellation Brands, así como por los representantes de las instituciones educativas aliadas*.

Las instituciones educativas involucradas en esta iniciativa son el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz (CECYTEV), Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz (CONALEP), Instituto Tecnológico de Veracruz (ITV), Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz (UTCV), Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz (UTSV), Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora (UTGZ) y la Universidad Veracruzana (UV).

Daniel Baima, Presidente de Constellation Brands en México, mencionó que “en Constellation Brands nos sentimos muy orgullosos de formar parte de esta comunidad y asumir la corresponsabilidad de crecer de la mano de los veracruzanos. Hoy iniciamos aquí un proyecto de apuesta al futuro de losjóvenes en las comunidades en las que vivimos y trabajamos. Este programa contribuirá a que todos los participantes alcancen su mayor potencial y puedan contribuir a mejorar la calidad de vida de sus familias y de su comunidad.”

La convocatoria para el registro de aspirantes a las Becas Constellation Brands estará abierta del 6 al 30 de septiembre de 2022, a lo que seguirá el proceso final de selección y su correspondiente notificación para atender el siguiente ciclo escolar que arranca en enero del 2023.

