Construcción, gran detonador económico para Veracruz: SEDECOP

Xalapa, Ver.– En Veracruz ha disminuido la discriminación hacia las personas que viven con VIH-Sida, principalmente en el ámbito laboral, aseguró el vocero en esta entidad de la Red Mexicana de Adolescentes y Jóvenes con VIH.

En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Sida que se conmemora el primero de diciembre, expuso que es resultado de la visibilidad que este sector ha hecho en los últimos años para que dicha población no sea señalada o segregada.

En las mujeres, principalmente amas de casa es donde se concentra el mayor número de casos positivos de VIH y las edades de los jóvenes que viven con Sida actualmente oscilan entre los 15 a 29 años, dio a conocer el activista Gildal Castañeda Gallardo, de Red Mexicana de Adolescentes y Jóvenes con VIH.

“En cuestión de discriminación ha habido ciertos cambios debido a los regímenes laborales, pero hemos tenido mejorías en el campo social y laboral, en los que hay mayor gente con información. Hemos tenido menos quejas o incidencia en cuestión laboral en lo cual ya no hay tanta discriminación o por lo menos, ya no tanto rechazo a esta clasificación de ustedes no, o ustedes van para allá. Yo lo veo en mi trabajo, porque abiertamente saben que tengo VIH. He tendido todo el apoyo en cuestión de salud, del Seguro Social, para poder ejercer mi parte activista y al mismo tiempo mi parte laboral”.