Construirán banquetas del centro a salida de Tuzales en Tlalixcoyan

Medellín de Bravo, Ver.- Hace unos días, la Asociación Civil que presiden el empresario, Guillermo Herrada Jiménez, lanzó la convocatoria para encontrar a la Señorita Jaripeo 2023, misma que será la embajadora de este evento a realizarse el próximo 19 de noviembre en Medellín de Bravo.

La señorita Jaripeo 2023 será la encargada de destacar la belleza, elegancia y destreza de las mujeres de Medellín de Bravo.

De igual forma, se busca promover la cultura del jaripeo y resaltar el papel de las mujeres en esta tradición tan arraigada esta comunidad. Las participantes tendrán la oportunidad de mostrar su destreza en el manejo de caballos, su elegancia en la monta y su conocimiento sobre la historia y tradiciones del jaripeo.

“Siempre me ha gustado que las mujeres de mi municipio destaquen, pero no solo por la belleza característica de la mujer medellinense, si no también por su inteligencia, habilidades y conocimiento de nuestras tradiciones”, manifestó el empresario veracruzano, Guillermo Herrada.