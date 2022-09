Consulta de EU derivada de la polémica política energética son un asunto político y no técnico: AMLO

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que la consulta de EE.UU. derivada de la polémica política energética mexicana son un asunto político y no técnico.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador detalló que se aclaró todo tanto con la carta enviada a su homólogo estadounidense Joe Biden, como en la visita del secretario de Estadio de EE.UU., Antony Blinken, a la Ciudad de México esta semana.

“Escribí a Biden, vino Blinken y se aclaró todo y le dije por qué no puedo callarme, que no fue el presidente Biden, no tengo ninguna duda, porque en nuestra relación ha habido sinceridad, la relación la mantenemos en un pie de igualdad, dijo ‘yo respeto a la soberanía de México’, y el señor Blinken vino y me dijo lo mismo, me trajo un mensaje del presidente Biden y eso lo agradezco”, explicó.

“No es un asunto técnico, es un asunto político, porque no existe ningún fundamento, nosotros no vamos a permitir mientras estemos aquí que haya injerencia de un país extranjero en asuntos que solo corresponden a los mexicanos”, agregó.