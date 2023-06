Conteo rápido da triunfo a Delfina Gómez en gubernatura de Edomex por al menos 7 puntos

Ciudad de México.- El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dio su respaldo a las labores del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), órgano que no ha podido sesionar desde hace dos meses debido a comisionados daltantes.

En el marco de la presentación de la plataforma “Publicidad Abierta”, el magistrado presidente del TEPJF, Reyes Rodríguez Mondragón, dejó en claro que su deber como servidor público es darle un respaldo al INAI por abrir la información a la sociedad mexicana.

«Transparencia contra la corrupción, transparencia para fortalecer la independencia judicial (…) Sin transparencia no hay democracia y sin democracia no hay independencia judicial”, expuso.

Rodríguez Mondragón dejó en claro que tanto el INAI como el TEPJF son instituciones que marcan el cambio en la transición democrática

Foto: La Lista News

“Tanto el INAI como el Tribunal Electoral han sido agentes de cambio y sobre todo han permitido que sea eficaz tanto el voto como la transparencia”, subrayó.

Desde el pasado 1 de abril, el INAI no puede resolver demanda ciudadana alguna que implique ordenar a algún órgano público transparentar información o que denuncie la vulneración de datos personales de un particular porque no alcanza el mínimo de cinco comisionados para sesionar como dicta la Constitución mexicana.

A finales de abril pasado, el Senado de la República rechazó al candidato Ricardo Salgado para ser comisionado del INAI, lo que ocasionó que la oposición tomara la tribuna, aplazando la última sesión ordinaria del periodo legislativo.

Los integrantes del INAI también solicitaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) les permitiera sesionar solo con cuatro comisionados, como una medida extraordinaria, sin embargo, fue rechazada la propuesta por la ministra Loretta Ortiz.

Con información de López-Dóriga Digital