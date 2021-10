Continúa el apoyo para Poza Rica; AMLO

Poza Rica, Ver.– Autoridades municipales verificarán que los apoyos entregados por el Ayuntamiento, de verdad sean aprovechados por los ciudadanos, pues existen personas que se hacen acreedoras a ayuda humanitaria como láminas y luego de recibirlas, las comienzan a vender en redes sociales.

El alcalde de Poza Rica, Francisco Javier Velázquez Vallejo , entrevistado en este sentido, explicó que su administración tiene que justificar, que las adquisiciones hechas con recursos del Ayuntamiento en verdad se aplique, ya que si no se comprueba el gasto y el aprovechamiento del mismo, se podría caer en daño patrimonial.

Foto: Alcalde, Francisco Javier Velázquez Vallejo.

Luego de iniciar con la entrega de láminas a ciudadanos damnificados por el huracán Grace, expresó que ya se ha detectado que varios ciudadanos, luego de recibir apoyos por parte de la Secretaria del Bienestar o de la Federación, comienzan a venderlos en redes sociales, por ello la instrucción a las autoridades es verificar que los recursos si se apliquen.

Foto: Las láminas no serán para la venta.

En cuanto a los ciudadanos que se han manifestado debido a que supuestamente no fueron contemplados en los censos de damnificados, el alcalde indicó que existe una problemática muy fuerte entre los censos que levantó el área de Bienestar, y las personas que dicen que no fueron censados, ya que algunas que si fueron censados no tiene como comprobar su propiedad, pues viven en zonas irregulares.

También explicó que hay personas que no habitan sus viviendas o que solo cuentan con construcciones precarias, «Es difícil seleccionar y definir quienes serán beneficiados», dijo el alcalde, quien aseveró que por ello se realiza un filtrado para entregar los apoyos a quienes realmente lo necesitan.

Por Isaac Carballo Paredes

