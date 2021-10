Continúa el bienestar para las familias de Tecolutla con la entrega de cuartos dormitorio

Papantla, Ver.- Productores del campo podrían quedar fuera de los apoyos de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca,(SEDARPA), pues no cuentan con los documentos que los acrediten como dueños de la propiedad del terreno donde tiene sembradas sus cosechas.

Motivo por el cual un grupo de ejidatarios y agentes municipales acudieron a las oficinas de la Secretaría del Ayuntamiento, para solicitar una ayuda por parte de dicha dependencia, pues menciona que perdieron toda su cosecha a causa del huracán Grace que se llevó todo a su paso el pasado 21 de agosto.

Puntualizando que son cientos de personas que se dedican a la siembra de maíz y cítricos los que perdieron absolutamente todo, lo que los ha obligado a tocar puertas ante las dependencias de gobierno federal y estatal, para que los tomen en cuenta y les llegue un recurso y puedan volver a sembrar.

Asimismo los afectados mencionaron que dentro de los requisitos a presentar, destaca p la documentación que acredite la propiedad del terreno donde mantenían sembrados sus productos, piden las escrituras o contratos de arrendamiento, papeles que no todos tienen, debido a que no son propietarios de los terrenos donde ellos siembran, muchos de los solares son prestados por lo que no pueden comprobar su posesión.

Productores de la comunidad de Tenixtepec, manifiestan que el noventa por ciento de ellos están sembrando en terrenos prestados, lo que imposibilita que puedan acceder a algún tipo de recurso que el gobierno federal o estatal pueda enviar para ellos.

Cabe mencionar que el secretario del Ayuntamiento, Manuel Ricaño Vázquez, atendió al grupo de productores del campo y se comprometió a entablar un diálogo con los enlaces de la SEDARPA, para hacerle ver dicha situación y sobre todo exponerles que la mayoría de los productores del campo no cuentan con un título de propiedad de los terrenos donde siembran, pues muchos son prestados, buscando una solución para dicha problemática.

