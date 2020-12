Continúa la campaña visual para los cazoneños

Rinde Informe de Labores Raquel Bonilla Diputada Federal. Un pueblo Educado, es un pueblo difícil de manipular, los que mayoritariamente anhelamos en Veracruz, un gobierno honesto y transparente en el ejercicio de sus responsabilidades, hoy somos testigos de esa transformación.

Raquel Bonilla Herrera Diputada Federal por el V Distrito, atendiendo su responsabilidad legislativa, presento la tarde de este lunes 7 de diciembre, y por segundo año consecutivo, el informe de actividades.

Rinde Informe de Labores la legisladora Federal por el V Distrito.

La legisladora Federal, se pronunció a favor de crear mejores condiciones de vida para los mexicanos, el diálogo, acuerdo y la civilidad política entre las corrientes de pensamiento, sello que representó el presente periodo de la legislatura federal.

Como representantes del pueblo, dijo: estamos obligados a rendir cuentas, así como estar atentos a sus necesidades, demandas y opiniones, respondiendo conforme a nuestras facultades y responsabilidades a sus inquietudes y preocupaciones. Raquel Bonilla, como diputada del grupo parlamentario de MORENA expresó haber redoblado esfuerzos al igual que sus compañeros legisladores, para que en México se continúe plantando los cimientos de esa transformación histórica en la que hoy vivimos, es por ello que su trabajo a derivado en parte, en respaldar las propuestas que encabezan la agenda legislativa de la Cuarta Transformación retroalimentando en todo momento con ideas propias; tal es el caso de la reserva legislativa que presenté en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF 2021) para beneficiar desde SEDATU con mayores recursos financieros a las zonas metropolitanas para desarrollar más y mejores proyectos en ellas. El respaldo a la adecuación del marco constitucional para hacer realidad los postulados de la cuarta transformación. Legislar a favor de la gente, de los adultos mayores, de los jóvenes, de las madres solteras y de la mayoría de la población que por más de treinta años fue olvidada y sobre todo despojada por el predominio de los intereses de unos cuantos.

La diputada Federal, durante su informe de labores también dio a conocer su trabajo en pleno, donde destacó la importancia de aprobar la reforma constitucional que le da certeza jurídica a la búsqueda del estado de bienestar misma que trata del pilar fundamental para atender las necesidades básicas de la población porque al haber modificado el artículo 4º constitucional se estableció un sistema nacional para el bienestar con el fin de extender los servicios básicos de salud a la población más desprotegida que no cuenta con seguridad social; además de la creación de las pensiones para personas con discapacidad permanente y adultos mayores.

Aprobar responsable y solidariamente por la población más vulnerable reformas a la Ley General de Salud y a la Ley de los Institutos Nacionales, estableciendo la prestación gratuita de los servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados que requiera la población que no cuente con seguridad social. No más gastos exorbitantes, ni cuentas faraónicas en el servicio público de ahí la Ley de Austeridad Republicana con el objeto de establecer las medidas necesarias en cumplimiento de los principios de eficacia, economía, honradez, transparencia y gasto eficiente. aprobamos la legislación secundaria en materia educativa con la finalidad de favorecer y fortalecer las condiciones educativas de alumnos, docentes, instituciones y centros escolares, de igual manera se aprobó incorporar el concepto de violencia infantil a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; así como el reconocimiento jurídico a la violencia política de género en los diversos ordenamientos a la violencia política en razón de género, así también se aprobó La Nueva Ley de Gestión Integral del Riesgo de desastres y Protección Civil donde se definen mecanismos de financiamiento y cofinanciamiento que sustituyen al FONDEN, he participado de manera activa en los foros para la elaboración de la Ley recientemente aprobada y propuse dos iniciativas en la materia para la adecuación al marco legal a fin de precisar que se establezca la necesidad de asignar recursos para la adquisición de equipos, mantenimiento de los mismos y de instalaciones, capacitación del personal de atención y reacción inmediata ante la presencia de un desastre, participé en la vinculación para ampliar el equipamiento contraincendios para la atención a emergencias por parte de la unidad municipal de protección civil de Poza Rica, expresó.

Raquel Bonilla Diputada Federal, en su informe legislativo que se transmitió por la plataforma Facebook live, debido a la contingencia sanitaria que ha provocado el SARS-CoV-2, y atendiendo las medidas de seguridad sanitarias, también enumeró las iniciativas y puntos de acuerdo, que desde las Comisiones de Energía, Turismo y Desarrollo Metropolitano Urbano, Ordenamiento y Movilidad, a la cual está adscrita como Secretaria a participado de manera activa.

La legisladora durante su informe también dio a conocer el trabajo realizado desde la casa de enlace, donde mencionó no han parado los esfuerzos y la atención para los ciudadanos que así lo han solicitado.

Recibimos durante este año más de 550 solicitudes sobre distintos temas. Hemos vinculado más de 200 casos con dependencias como el Registro Civil, SEV, SEP, UV, ITSPR, DIF, Oficinas de Bienestar, Oficinas de Sedesol, Servicio Nacional de Empleo, CAEV, INAH, Hospital Regional de Poza Rica, entre otros. Se ha brindado el apoyo a diversos grupos de baile, danza folclórica y moderna para su participación en diferentes competencias, Promoví a través del programa lazos de navidad el valor artístico de los “abuelos” del Centro de Artes Indígenas de Papantla con la presentación de sus artesanías en la elaboración del árbol navideño que representa al estado de Veracruz en Papalote Museo del Niño, se realizó la donación de libros a niños, jóvenes y adultos, además del fortalecimiento al acervo de bibliotecas escolares de educación primaria, se ha brindado acompañamiento a centros de atención a estudiantes con discapacidad logrando la mesa de diálogo con el subsecretario de educación media superior, arduo trabajo también de los auxiliares y asesores, presentado al entregar el diagnostico CAED 2020 ante el titular de la subsecretaria de educación, logrando un acuerdo de colaboración para el desarrollo de un plan integral que garantice educación verdaderamente incluyente, efectiva y de calidad, la donación de dos mil árboles promoviendo campañas de reforestación, se proporcionaron:

* Sillas de ruedas

*Andaderas

*Bastones

* Nebulizadores

* Apoyos funerarios

*Entrega de diversos materiales para la construcción a personas de escasos recursos.

*Apoyo con estudios clínicos y médicos, curaciones y surtido de medicamentos

Apoyo alimentario a personas en situación de vulnerabilidad. Adquisición y distribución de artículos de primera necesidad, equipamiento médico

8,000 apoyos alimentarios a personas en situación vulnerable que no cuentan con ningún otro apoyo de gobierno.

2,000 kits de protección a igual número de taxistas, comerciantes, ambulantes, boleros y conductores de transporte público de la zona metropolitana de Poza Rica.

Contribuí económicamente para la ejecución del segundo prototipo de ventilador electrónico elaborado por el Instituto Tecnológico Superior de Pánuco.

Aporte los insumos para replicar el diseño de cápsula aislante para traslado de pacientes COVID-19, realizada por maestros y alumnos del Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica y que fue donada al cuerpo de auxilio, Cruz Ámbar, así también la donación de material médico y de protección personal a diversas áreas de hospitales enfocadas en la atención a pacientes COVID.

La Diputada Federal agradeció al Gobernador del Estado Cuitláhuac García Jiménez, quien la acompaño en la presentación del informe de labores y felicitó por su eficiente trabajo legislativo. También estuvieron presente el Ing. Javier Velázquez Vallejo, Presidente Municipal de Poza Rica y el Contador Raúl Hernández Gallardo, Presidente Municipal de Tihuatlán así como ediles de la presente administración en Poza Rica, Tihuatlán y Coatzintla, además de actores de la Sociedad Civil.

