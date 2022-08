Continúa la gira de trabajo del alcalde Eric Domínguez

Papantla, Ver.– Siguiendo las indicaciones que se les han hecho a todos los notarios públicos, por el programa puesto en marcha a nivel nacional, a partir de este primero de septiembre inicia la campaña del Mes del Testamento.

Con la puesta en marcha de este programa, se invita a los ciudadanos a que realicen su testamento, ya que este es un instrumento legal, que es otorgado ante una notaría, en el que se manifiesta la voluntad sobre el destino que tendrán los bienes y derechos para después de la muerte, es la herramienta ideal para garantizar la seguridad jurídica de los seres queridos.

Los que estén interesados en realizar su testamento, deben presentar su IFE, CURP, acta de nacimiento, RFC, comprobante de domicilio, estado civil, ocupación, teléfono, los nombres de los padres, cónyuge e hijos, (incluso si han fallecido), donde tienen que indicar los bienes que van a repartir y a quienes se las va a heredar.

La ciudadanía no hace el testamento en ocasiones por desidia, ya que para ellos no es agradable pensar en la muerte y por pensar que ya no podrán disponer de sus bienes, es por ello que se abstienen, pero es necesario que lo elaboren para evitar algún problema familiar.

Se informó que el testamento es personal, nadie más lo puede hacer por uno o a su nombre, es la voluntad de su patrimonio para sus seres queridos, es revocable, se puede modificar cuantas veces quiera la persona, el último testamento es el que vale, libre, nadie puede obligar a realizarlo, la decisión a quien les dejen sus bienes es libre.

Los notarios públicos exhorta a la población para que acudan a realizar este trámite y fomentar en la familia la cultura del testamento, que se puede heredar todo a una persona o repartirlo entre varias y no dejen problemas para después de su fallecimiento.

Por Delhy Galicia