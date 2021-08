Continúan con el levantamiento de escombros sobre el bulevar Ruiz Cortines en PR

*Clínicas 24 y 73 saturadas de pacientes así como el área de Covid-19.

Poza Rica, Ver.- Enorme caos y aglomeración de personas, se registra en las instalaciones de la Unidad de Medicina Familiar número 73 y en el Centro de Atención para Pacientes Covid-19 del Hospital General de Zona número 24 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), esto debido al cierre parcial de actividades en estos centros médicos, a raíz de los daños generados por el Huracán Grace.

Luego de que la Unidad de Medicina Familiar número 73, anunció la suspensión de las atenciones este fin de semana, este martes informó, a través de un comunicado, que ya se están realizando los trabajos de rehabilitación de las áreas frontales de la unidad, por lo que dicha área permanecerá cerrada.

Foto: El cierre de actividades en las unidades médicas se debe a los trabajos de rehabilitación tras los daños generados por el Huracán Grace.

Indicaron que en el módulo de Atención para Enfermedades Respiratorias, estará dando continuidad en la atención en el área del módulo COVID del HGZ 24, subrayaron que no se estará atendiendo a pacientes sospechosos de Covid-19, ni se realizarán pruebas rápidas en la unidad 73.

En cuanto a los pacientes que ya cuenten con cita previa, para el control de enfermedades crónicas degenerativas, estos podrán pasar por su tratamiento únicamente accesando a las sala de espera temporal, ubicada en el área posterior de la unidad ingresando por la caseta 2, se deberá llegar 15 minutos antes de la hora agendada.

Foto: Los derechohabiente deberán seguir las indicaciones de las unidades médicas para evitar la aglomeración de personas.

Se instaló un módulo Prevenimss, para vacunación y tamiz en el área de atención médica, con acceso por la caseta número 2, los servicios de prestaciones económicas, afiliación y vigencia estarán laborando con atención en la sala de espera temporal en patio de maniobras.

El servicio de atención médica continua, permanecerá en servicio las 24 horas de lunes a domingo para atenciones No Covid-19; exhortaron a los derechohabientes a hacer uso de las plataformas digitales, para trámites administrativos y en lo posible no acudir a la UMF 73 si no es estrictamente necesario.

Por Isaac Carballo Paredes