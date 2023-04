Continúan con jornada de vacunación antirrábica en Venustiano Carranza

México.– Integrantes del Gabinete de Seguridad viajarán a Estados Unidos esta semana para reunirse con autoridades de ese país a fin de dialogar sobre el tráfico y consumo de fentanilo, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia de prensa matutina, el mandatario reiteró que México no produce la materia prima utilizada en la creación de esta sustancia.

“Aquí vuelvo a dejar de manifiesto que en México no se produce fentanilo, no se produce la materia prima para el fentanilo y si dicen los del gobierno chino que tampoco produce, entonces es interesante saber quién lo está produciendo”, apuntó.

Insistió en que, además de seguir indagando, las naciones deben fomentar la cooperación para resolver este problema porque “más allá de diferencias políticas o ideológicas está de por medio la vida de muchos, miles de seres humanos, sobre todo de jóvenes”.

El Gobierno de la Cuarta Transformación mantendrá informada población sobre los daños que causa el consumo del fentanilo.

“Vamos a seguir ventilando este tema que tanto interesa por el daño que causa; no es nada más culpar por culpar con fines politiqueros sino a ver qué es lo que realmente está pasando”, enfatizó.

Sobre la sustitución del fentanilo para fines médicos por otros sedantes, el jefe del Ejecutivo indicó que están en curso trabajos de investigación con el propósito de conocer todas las alternativas.

“Se está trabajando en esto. Ya hay una primera aproximación, un informe que me entregaron los médicos especialistas del sector salud; hubo —fíjense la paradoja— hace poco una escasez de fentanilo utilizado con propósitos médicos y tuvieron que recurrir a otro analgésico (…) y se pudo sustituir, no del todo, me dieron un porcentaje de que se redujo utilizando otros analgésicos en un 35 por ciento para fines médicos”, explicó.