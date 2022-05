Contribuyentes pactan con el SAT; pagan 12 mmdp

México. – El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se debe concluir en las responsabilidades por el derrumbe de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, justo hoy que se cumple un año de su colapso.

En la conferencia matutina llevada cabo en Palacio Nacional, López Obrador calificó como “algo muy lamentable, muy triste”, lo ocurrido el 3 de mayo de 2021 entre las estaciones Olivos y Tezonco, colapso que dejó un saldo de 26 muertos y decenas de heridos.

El mandatario mexicano arremetió contra los “politiqueros” que buscan sacar ventaja del dolor humano a raíz del desplome de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México.

«Tengo confianza, porque la jefa de Gobierno es una mujer sensible, y está haciendo su trabajo. Desde luego nunca faltan los politiqueros que quieren sacar raja con el dolor humano, ya no estoy para dar consejos, pero les diría que no hagan eso, que no les ayuda, porque además de ser inhumano, de mal gusto, es muy ramplón, muy politiquero, es querer sacar ventaja del dolor humano, eso no se debe de hacer”, declaró.