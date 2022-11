Controlada la fuga de amoniaco en Nanchital: Gobernador

Xalapa, Ver.– El gobernador Cuitláhuac García Jiménez llamó a la diputada Eusebia Cortés Pérez a que denuncie y presente pruebas ante la Fiscalía General del Estado de la supuesta corrupción en la Dirección de Transporte del Estado que señaló durante la comparecencia del titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla.

Aclaró que en su gobierno no se solapan dichos actos a nadie y la tachó de “protagonista” por hacer dichos señalamientos el martes pasado.

“Ojalá le informen donde se ponen las denuncias y nos comprometemos a actuar, pero con pruebas, no porque resulta que porque eres representante de unos taxistas y no has tenido tus gestiones en la dirección de Transporte quieras chantajear, eso no es el movimiento de la 4T, esos chantajes los hacían los expriistas».