Convoca Cesar Ulises García Vázquez, a presentar proyecto de monumento

Tecolutla, Ver.- Aunque es un «secreto a voces», autoridades de los diversos órdenes de gobierno que operan en esta ciudad han elevado la alerta por nuevos, elevados y constantes casos de COVID-19 que se han registrado en Tecolutla.

Aunque en Tecolutla por extrañas razones se continúa en semáforo amarillo, autoridades médicas consideran que se debería estar en alerta alta ( naranja), ya que hay evidencia que se contagian entre 10 y 15 personas diariamente.

Foto: Filtros en los accesos de Tecolutla, habitantes deberán usar cubrebocas, sin embargo muchos ciudadanos y turistas no cumplen con las disposiciones sanitarias.

A pesar de que poco más del 45% de la población tecoluteña ya ha sido vacunada, los contagios llevan días creciendo en esta tercera ola de la pandemia y la afectada es especialmente la población más joven, que ha tenido mayor movilidad y apenas está comenzando a ser inmunizada.

Aunque la intención del gobierno municipal es no afectar nuevamente la economía local; las medidas preventivas utilizadas no han sido intensivas, constantes y persistentes, ya que poco mas de 30 porciento de la población y los turistas no respetan las disposiciones de que ordena el Sector Salud.

Ciudadanos de Tecolutla, empresarios hoteleros y restauranteros, incluso profesionistas médicos se dicen sorprendidos por la poca preocupación que se ha mostrado ante está nueva ola de contagios.

Asimismo, dijeron que se espera que en los siguientes días las autoridades encargadas de salvaguardar la seguridad de los habitantes de este municipio tomen el tema de manera responsable, ya que al continuar la baja guardia ante el COVID en Tecolutla, se augura un disparo excesivo de contagios.

Por Juan Manuel Ferretiz